Des rendus détaillés des OnePlus Buds Pro 2 ont été dévoilés

En octobre dernier, les spécifications des futurs OnePlus Buds 2 Pro ont fait surface en ligne. Les rendus du Buds 2 Pro ont maintenant été révélés par 91 Mobiles en association avec l’informateur Kuba Wojciechowski. Ils ressemblent à leurs prédécesseurs, et ont été développés en collaboration avec Dynaudio.

Les rendus dépeignent la couleur Olive Green des écouteurs et ont un design à double ton avec une moitié supérieure à finition mate et un fond brillant. Dans l’ensemble, le design donne une impression de haute qualité. Le changement le plus important visible sur les rendus est l’augmentation de la taille de l’ouverture, qui est visible sur le côté des écouteurs et vraisemblablement utilisée pour l’ANC (annulation active du bruit) et une meilleure séparation de la voix lors d’un appel.

On peut également spéculer sur de légers changements dans l’angle des écouteurs eux-mêmes, mais cela restera une rumeur jusqu’à la sortie du produit. Si l’on en croit le précédent modèle, le boîtier des écouteurs devrait comporter un bouton physique permettant d’accéder au mode d’appairage.

L’étui comprend un indicateur LED et un bouton physique que l’on trouve après avoir ouvert les écouteurs et qui est très probablement utilisé pour les coupler. La marque Dynaudio se trouve également à l’intérieur du couvercle d’ouverture des écouteurs. Pour rappel, les OPPO Enco Buds X et X2 disposent également d’un système acoustique co-développé avec le géant nordique de l’audio Dynaudio.

Les nouveaux Buds Pro, comme indiqué précédemment, seront dotés de doubles pilotes audio de 11 mm et 6 mm, d’un ANC adaptatif allant jusqu’à 45 dB, soutenu par des triples microphones dans chaque écouteur, du Bluetooth 5.2 et du support du codec LHDC 4.0.

Un lancement au 4e trimestre

L’autonomie de la batterie est de 6 heures avec la fonction ANC activée et de 9 heures avec la fonction ANC désactivée. Ils devraient être livrés avec la Warp Charge offrant 10 heures d’autonomie avec une charge de 10 minutes et la prise en charge de la recharge sans fil Qi, comme les Buds Pro.

Les spécifications remontées à la surface, comme l’apparence, sont séduisantes. Les OnePlus Buds 2 Pro devraient sortir au cours du quatrième trimestre de 2022, c’est-à-dire en novembre ou en décembre.