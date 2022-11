Après l’UE, l’Inde va bientôt adopter la norme USB-C

Après de nombreux débats sur la question, l’UE a finalement adopté une loi rendant l’USB-C obligatoire d’ici 2024. Maintenant, l’Inde pourrait suivre le mouvement et devrait bientôt faire de l’USB-C une norme pour les smartphones et d’autres appareils.

Le gouvernement indien et quelques agences ont récemment tenu une réunion du groupe de travail interministériel central pour discuter de la normalisation des ports de charge des appareils électroniques en Inde. Lors de cette réunion, présidée par Rohit Kumar Singh, secrétaire du ministère indien de la Consommation, il a été question de faire de l’USB-C une norme.

Des représentants de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), de la Confédération de l’industrie indienne (CII), de l’IIT-BHU et des dirigeants de fabricants de smartphones tels que Samsung et Apple, ainsi que des fabricants de matériel informatique tels que HP, Dell et Lenovo, ont assisté à la réunion. L’annonce indique également qu’un sous-groupe sera chargé d’étudier la possibilité de ports de charge unifiés pour les wearables.

L’USB-C pourrait bientôt devenir une norme de charge pour des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Un port de charge uniforme pourrait également être adopté pour les feature phones, les écouteurs et les smartwatches.

L’idée est de limiter la production de déchets électroniques et d’aider les gens à économiser de l’argent, car il n’y aura qu’un seul chargeur pour la plupart des gadgets. L’adoption d’un port de charge unique pour les appareils devrait être examinée par le ministère de l’Environnement, des forêts et du changement climatique (MoEFCC) pour voir quelle différence cela fait. Il est également suggéré que le « chargeur commun » soit déployé de manière progressive afin que son adoption soit facile.

Bon pour la planète !

Lorsque cela se produira, nous nous attendons à ce que toutes les marques finissent par l’adopter. Bien que ce ne soit pas un grand changement pour les constructeurs Android, étant donné que la majorité d’entre eux utilisent déjà l’USB-C, cela pourrait être un problème pour Apple. Bien qu’Apple ait déjà confirmé qu’elle se conformerait à la loi européenne, nous nous attendons à ce que la loi indienne soit également appliquée.

Cela dit, rien ne permet de savoir quand l’Inde prévoit de faire de l’USB-C une norme et nous attendons plus de détails à ce sujet. Quant à la loi européenne, elle exige que tous les smartphones soient équipés du port USB Type-C d’ici 2024 et prévoit la même chose pour les ordinateurs portables d’ici 2026.

Alors, que pensez-vous de l’adoption de l’USB-C comme solution de charge commune à tous ?