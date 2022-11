Qualcomm dévoile le processeur ARM de nouvelle génération, Oryon, pour les futurs appareils

Lors du Snapdragon Submit 2022, Qualcomm a présenté Oryon, la nouvelle génération de processeurs pour les plateformes Snapdragon. L’entreprise a déclaré que le nouveau cœur de CPU personnalisé a été conçu pour libérer un nouveau niveau de performance. Il promet une nouvelle classe d’appareils incroyablement puissants et efficaces.

En bref, les cœurs de CPU Oryon remplaceront les cœurs Kryo utilisés dans les puces actuelles de Qualcomm. Mais il ne s’agit pas d’un simple changement de nom.

Le Qualcomm Oryon sera intégré dans un large éventail de produits alimentés par Snapdragon, en commençant par les PC et en incluant les smartphones, les cockpits numériques, les systèmes avancés d’aide à la conduite, la réalité étendue et les solutions de mise en réseau des infrastructures. Plus de détails seront révélés en 2023.

Today, we unveiled our next-generation CPU @Qualcomm Oryon at #SnapdragonSummit.

Snapdragon IA sur PC

Qualcomm a également présenté sa vision pour faire progresser l’informatique mobile grâce à des collaborations créatives en matière d’IA qui accéléreront la convergence du mobile et du PC et apporteront des innovations mobiles de pointe aux PC Windows 11. Ces avancées offrent aux utilisateurs de Windows 11 des expériences brillantes accélérées par l’IA tout en réduisant les charges du CPU et du GPU.

Les dirigeants de Microsoft, Adobe et Citi ont expliqué lors de l’événement comment la technologie Snapdragon, notamment les capacités d’IA révolutionnaires, changeait leurs activités et ont exprimé leur soutien au calcul Snapdragon afin de pousser l’industrie des PC à se moderniser et à offrir des expériences enrichies par l’IA dans des produits fins et sans ventilateur.

Qualcomm IA pour Windows 11

Par exemple, Microsoft affirme que l’utilisation de la plateforme Microsoft SQ3 alimentée par Snapdragon dans la Surface Pro 9 SQ3 a apporté des avancées basées sur l’IA dans les effets Windows Studio, comme la mise au point vocale et le flou d’arrière-plan. Le cadrage automatique et le contact visuel utilisent moins de processeur et de GPU. Ceci est accompli de manière intelligente par un moteur d’IA dédié, qui réduit la charge de travail de ces tâches exigeantes en termes de calcul.

Fonctions de traitement de l’IA dans Adobe Creative Suite

Adobe a utilisé le kit de développement alimenté par le Snapdragon 8cx Gen 3 pour s’assurer que sa Creative Suite utilise des capacités de traitement IA dédiées pour des expériences plus personnalisées et intuitives qui fonctionnent en tandem avec Adobe Sensei.

En outre, il a été annoncé aujourd’hui qu’un nombre encore plus important d’applications clés d’Adobe Creative Cloud deviendront natives pour les PC Windows 11 équipés de plateformes de calcul Snapdragon en 2023.

Citi a annoncé que plus de 70 % de ses 300 000 utilisateurs dans le monde ont adopté des produits informatiques mobiles équipés de Snapdragon, tels que le Lenovo ThinkPad X13s.

Qualcomm estime que la plateforme de calcul Snapdragon et ses avantages sont reconnus par l’écosystème des PC. En outre, Qualcomm accélère la transition vers Windows sur Snapdragon. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de produits utilisent les plateformes de calcul Snapdragon à l’avenir.

L’objectif est de fabriquer des puces capables de mieux concurrencer les processeurs hautes performances d’Apple, d’AMD et d’Intel. Pour l’instant, Qualcomm ne dit pas grand-chose sur ce que l’on peut attendre d’Oyron en termes de performances. Mais étant donné l’engouement suscité, il y a certainement une certaine pression pour fournir des puces qui contribueront à rendre les processeurs Qualcomm plus compétitifs dans le domaine des PC.