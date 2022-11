Voici le Realme 10 Pro avec son écran incurvé à 120 Hz

Realme a introduit la série Realme 10 Pro en Chine. Le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro+ font partie de la série de numéros de la prochaine génération par la société et rejoignent le Realme 10 standard qui a été lancé mondialement récemment.

Le smartphone dispose d’un design Hyperspace inspiré du concept des tunnels hyperspatiaux, qui crée un effet 3D. Il est proposé dans les coloris Starlight, Night et Ocean, au choix. La face avant est dotée d’un écran AMOLED incurvé full HD+ de 6,7 pouces (une première pour le segment de prix) prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 2160 Hz, une luminosité de 800 nits, le HDR10+ et une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %.

Sous le capot, on retrouve le chipset MediaTek Dimensity 1080 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La prise en charge de l’extension dynamique de la RAM permet d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM supplémentaire.

La configuration de l’appareil photo comprend une caméra ProLight de 108 mégapixels basée sur l’architecture d’imagerie HyperShot. Cela laisse la place au moteur d’accélération QuickShot, au moteur de fusion d’images et au moteur Super Nightscape pour des améliorations dans les domaines respectifs. Le capteur photo principal est couplé à un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur photo de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels.

Sous le capot on retrouve une batterie de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 67 W et fonctionne sous Realme UI 4.0 basée sur Android 13. Le Realme 10 Pro+ est livré avec deux haut-parleurs stéréo, la 5G, l’haptique X-touch, le NFC, et bien plus encore.

Realme 10 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Realme 10 Pro présente également le design Hyperspace, mais ses bords sont plats. De plus, l’écran sans limites de 6,72 pouces avec des bords latéraux minces de 1 mm est plat. L’écran LCD Full HD+ prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 680 nits, une résolution d’écran de 2400 x 1080 pixels, et plus encore.

Il est alimenté par un chipset Snapdragon 695, associé à une mémoire vive de 12 Go et à une capacité de stockage de 256 Go. La mémoire vive et le stockage peuvent tous deux être étendus davantage.

Tout comme le Realme 10 Pro+, le Realme 10 Pro est également équipé d’une caméra ProLight de 108 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Il est doté d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W. Il fonctionne également avec Realme UI 4.0 basée sur Android 13. Il y a un support pour la 5G, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, et plus encore.

Prix et disponibilité

La série Realme 10 Pro commence à 1 599 CNY (~ 220 euros) et rivalise avec les smartphones Redmi 12 récemment dévoilés. La série Realme 10 Pro sera disponible à partir du 24 novembre. Il n’y a aucun mot sur sa disponibilité en France, mais cela pourrait arriver bientôt.