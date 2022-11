Le nouveau iCloud.com d’Apple est arrivé

Apple a également ajouté un bouton « plus » dans le coin supérieur droit, qui vous permet de créer quelque chose sans ouvrir l’une des applications au préalable. Des options permettent de lancer un nouveau message électronique, de créer une note, de définir un rappel, de créer un nouveau document Pages ou Numbers, etc.

Apple a mis en place un nouveau design pour la page d’accueil d’iCloud.com , que vous voyez immédiatement après vous être connecté. L’ancienne mise en page se résumait à une grille d’icônes pour chaque service, comme Mail, Agenda, Contacts, Photos, iCloud Drive, et ainsi de suite, mais la nouvelle version présente plus de données visibles sans ouvrir une application Web spécifique. Des blocs de type widget, appelés « tuiles », peuvent afficher des images et des listes directement sur la page d’accueil.