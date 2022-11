Le Realme 10 est mondialement lancé avec le MediaTek Helio G99

Comme révélé précédemment, Realme a officiellement introduit le Realme 10 sur les marchés mondiaux. Il s’agit du premier membre de la nouvelle série Realme 10, qui succède à la gamme Realme 9 de l’année dernière. Celui-ci prend uniquement en charge la 4G.

Le Realme 10 présente le désormais habituel design à bords plats et dispose d’un écran poinçonné à l’avant. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ prenant en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits.

Sous le capot, on trouve un chipset MediaTek Helio G99, que l’on retrouve également sur le Poco M5, le Moto G72 et d’autres smartphones abordables. Il est possible de choisir jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La RAM peut être étendue jusqu’à 8 Go également.

Le bloc caméra comprend deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Le Realme 10 dispose également d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui offre un support de la charge rapide de 33 W. Il fonctionne sous Android 12 avec Realme UI 3.0.

Les détails supplémentaires incluent le support audio Hi-Res, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, et plus encore. Le Realme 10 est disponible dans les couleurs Clash White et Rush White.

Prix et disponibilité

Le Realme 10 est proposé à partir de 229 dollars et sera bientôt disponible dans le monde entier. Découvrez tous ses prix ci-dessous :

4 Go de RAM + 64 Go de stockage : 229 dollars

4 Go de RAM +128 Go de stockage : 249 dollars

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 269 dollars

8 Go de RAM +128 Go de stockage : 279 dollars

8 Go de RAM +256 Go de stockage : 299 dollars

Il devrait atteindre d’autres régions prochainement. Realme lancera également d’autres smartphones dans la série Realme 10, dont le Realme 10 Pro en Chine le 17 novembre.