Elon Musk licencie des employés de Twitter pour l’avoir critiqué

La série de licenciements d’Elon Musk sur Twitter ne semble pas s’arrêter. L’homme le plus riche du monde a commencé son mandat de propriétaire de la plateforme en licenciant plusieurs membres éminents du conseil d’administration, puis en licenciant plus de la moitié du personnel de l’entreprise dans le but de réduire les coûts. Des départements entiers ont été démantelés, et certains licenciements auraient été prématurés, ce qui aurait conduit l’entreprise à demander désespérément aux anciens responsables de projets clés de reprendre leur travail.

D’autres membres du personnel ont tout simplement choisi de partir, notamment le responsable de la protection de la vie privée, le responsable de la conformité et le responsable de la sécurité des informations, ce qui pourrait rendre la dernière entreprise de Musk plus vulnérable à l’examen de la FTC. Certains des licenciements ont également été assez surprenants. Yoel Roth, qui était responsable de la confiance et de la sécurité au sein de l’entreprise, a dirigé les efforts visant à réduire les trolls et les discours haineux qui se sont multipliés après la prise de contrôle de Twitter par Musk. Musk a retweeté, cité et répondu à Roth à plusieurs reprises, ce qui rend sa démission d’autant plus surprenante.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles les employés qui ont survécu aux licenciements massifs étaient contraints de respecter des délais serrés sous peine de perdre leur emploi. Les avantages que l’ancien PDG Jack Dorsey avait introduits pour améliorer la qualité de vie de ses employés, comme le télétravail et les « jours de repos », ont été supprimés. Le personnel a également été contraint d’adopter des « horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7″ tout en travaillant sur des projets tels que les changements controversés de la coche bleue de Twitter. Comme on peut s’y attendre, de nombreux membres du personnel de Twitter ne sont pas très heureux de l’évolution de leur situation depuis l’arrivée de Musk aux commandes. Certains ont utilisé les canaux Slack de l’entreprise pour critiquer les changements, tandis que d’autres ont utilisé Twitter lui-même pour souligner leur désapprobation. Du point de vue de la sécurité de l’emploi, ce n’était peut-être pas la meilleure idée.

Un employé a été licencié très publiquement sur Twitter

Récemment, l’un des développeurs Android de Twitter a été licencié après avoir engagé un débat public avec Musk au sujet de l’application de la plateforme. Eric Frohnhoefer, qui affirme avoir passé 6 ans à travailler sur la version Android de l’application, a cité sur Twitter les excuses de Musk pour la lenteur de l’application à certains endroits. Revenant sur l’affirmation de Musk selon laquelle la lenteur de l’application était due à des « RPC mal répartis », Frohnhoefer a qualifié l’évaluation du PDG de « fausse ». La réponse de Musk a fait boule de neige et s’est transformée en débat.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

Lorsqu’il a été interrogé, Frohnhoefer a énuméré certaines mesures qu’il avait prises pendant qu’il travaillait pour Twitter afin d’améliorer les performances de l’application et a souligné les problèmes qui, selon lui, se posaient. Finalement, quelqu’un a répondu à l’un des tweets de Frohnhoefer en déclarant qu’il ne voulait pas d’une personne ayant cette attitude dans son équipe. Musk a répondu dans un tweet maintenant supprimé qui disait simplement « il est viré ». Il a fallu attendre environ un jour pour que le licenciement de Frohnhoefer soit rendu officiel.

Le désormais ex-développeur a posté une photo de l’écran de verrouillage de son Mac d’entreprise et a affirmé que son code d’accès ne fonctionnait plus. Cette image est analogue à celle que certains employés ont postée lors des licenciements massifs de Twitter au début du mois. Le développeur ne semble pas trop préoccupé par ce licenciement et a reçu des invitations à postuler pour des postes analogues dans des entreprises comme Uber, Square et Reddit. Cependant, d’autres employés qui semblent avoir subi un sort analogue pour des raisons similaires pourraient ne pas avoir autant de chance.

D’autres employés ont été licenciés pour s’être rebelés contre Musk

Certains employés ont choisi d’exprimer leur mécontentement à l’égard de l’état actuel de Twitter de manière plus privée — en choisissant d’utiliser le canal Slack de l’entreprise à la place. Un ancien développeur backend de Twitter, qui utilise l’identifiant Twitter @SkilledRick, affirme que son compte Twitter était privé et pense que son licenciement est dû aux messages qu’il a postés dans le chat Slack de l’entreprise. La façon dont le tweet est formulé donne également l’impression que les messages qu’il a postés n’étaient même pas particulièrement critiques envers Musk ou ses actions. Tout en tweetant une photo de son e-mail de licenciement, @skilledrick a écrit : « Mon compte Twitter était protégé à l’époque, donc je ne peux que supposer que c’était pour ne pas avoir montré une loyauté à 100 % dans Slack. J’ai entendu dire que la même chose était arrivée à beaucoup d’autres maintenant ».

Un autre ex-employé apparent de Twitter, Yao Yue, a été licencié après ce qu’il a décrit comme « trois semaines de chaos ». Le désormais ancien responsable de l’esthétique du code est apparemment « soulagé d’être parti » et a des « histoires à raconter » sur son passage dans l’entreprise. L’écrivain Gergely Orosz affirme avoir entendu parler d’au moins 10 employés qui ont été licenciés de la même manière que @skilledrick : après avoir discuté du tweet de Musk de manière moins favorable dans le canal Slack privé de Twitter. Il affirme également que deux autres développeurs ont été licenciés de la même manière qu’Eric Frohnhoefer après avoir cité Musk sur Twitter et contredit ses affirmations de la même manière. Musk, comme il le fait pour la plupart des choses, semble prendre ces licenciements à la légère.

Musk se moque de ses ex-employés

Musk est connu pour tourner en dérision des situations graves en postant des mèmes et en faisant des blagues sur son Twitter. Apparemment, cette réaction ne s’applique pas seulement aux poursuites judiciaires et aux enquêtes fédérales. Musk a réagi à des captures d’écran d’un lot chargé d’explétifs montrant une ancienne employée le citant sur Twitter, critiquant les licenciements, puis répondant à son licenciement ultérieur. Faisant référence au choix coloré du langage utilisé par l’ancienne employée, Musk a tweeté : « Un cas tragique de syndrome de Tourette chez l’adulte ».

A tragic case of adult onset Tourette’s — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Musk a également répondu à un tweet l’accusant d’avoir licencié plusieurs employés pour avoir posté des messages critiques à la fois sur lui et sur la plateforme Slack avec une fausse excuse qui se lit comme suit : « Je tiens à m’excuser d’avoir licencié ces génies. Leur immense talent sera sans doute d’une grande utilité ailleurs ».

I would like to apologize for firing these geniuses. Their immense talent will no doubt be of great use elsewhere. — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Malgré sa récente répression des comptes parodiques, Musk a également répondu à un tweet du vice-président du Founders Fund, Mike Solana, dans lequel ce dernier se fait passer pour un employé licencié mécontent qui a fourni une décennie de « travail acharné pour ajouter 140 caractères supplémentaires aux tweets », avant d’être licencié pour avoir traité Musk d’un nom très désagréable. Musk a répondu par « L’injustice de tout cela », bien que certains comptes semblent avoir pris le tweet au sérieux et pourraient avoir prouvé le point de Musk sur la nécessité pour les parodies d’être clairement identifiées.

after ten years of relentless work adding an additional 140 characters to tweets, i was fired last night from twitter after calling my literal boss a “cock smoking lunatic nazi.” shocked and saddened it has come to this — Mike Solana (@micsolana) November 15, 2022

Cela ne fait même pas trois semaines que Musk a pris le contrôle de la plateforme, et la situation peut être qualifiée de « chaotique ». Les licenciements, les changements de règles et les demandes étranges semblent être loin d’être terminés, et personne ne sait vraiment à quoi ressemblera la situation dans une semaine, sans parler du long terme. En ce qui concerne les prédictions des personnes au courant, Musk a mentionné qu’il était possible que la plateforme fasse faillite à un moment donné l’année prochaine.