Twitter va procéder à des licenciements dès aujourd’hui, selon un e-mail interne

Après des jours de spéculation à la suite du récent rachat de Twitter par Elon Musk dans le cadre d’une transaction de 44 milliards de dollars, l’entreprise devrait procéder à d’importantes suppressions d’emplois ce vendredi.

Dans un e-mail interne largement rapporté, envoyé aux employés de Twitter jeudi, la société a déclaré :

Les membres du personnel sauront s’ils conservent leur emploi par e-mail « afin d’informer les personnes touchées aussi rapidement que possible », précise le message.

Les notifications seront envoyées avant 17 heures, heure de Paris, et tous les employés recevront un e-mail avec pour objet : « Votre rôle chez Twitter. Veuillez vérifier votre e-mail, y compris votre dossier spam ». Elle précise que si l’emploi d’une personne n’est pas impacté, la notification ira sur son compte professionnel, mais si son poste a été supprimé, elle ira sur son e-mail personnel.

« Pour aider à assurer la sécurité de chaque employé ainsi que des systèmes Twitter et des données des clients, nos bureaux seront temporairement fermés et tout accès aux badges sera suspendu », indique l’e-mail de Twitter. « Si vous êtes dans un bureau ou en route pour un bureau, veuillez rentrer chez vous ».

Il ajoutait : « Nous reconnaissons que c’est une expérience incroyablement difficile à vivre, que vous soyez ou non impacté. Nous vous remercions de continuer à adhérer aux politiques de Twitter qui vous interdisent de discuter des informations confidentielles de l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs. Nous vous sommes reconnaissants pour vos contributions à Twitter et pour votre patience pendant que nous avançons dans ce processus ».

On ne sait pas exactement combien des 7 500 employés de Twitter dans le monde perdront leur poste au sein de l’entreprise. Le mois dernier, des rapports ont suggéré que jusqu’à 75 % du personnel pourrait être licencié, tandis qu’hier, des initiés ont suggéré que l’effectif serait réduit de moitié environ. Son équipe de conseillers externes a passé la semaine dernière à déterminer quels ingénieurs et directeurs techniques conserver, en se basant principalement sur leurs récentes contributions sur le code de Twitter, selon des employés impliqués dans les discussions.

Twitter espère qu’en réduisant la masse salariale et en procédant à d’autres changements, comme faire payer les utilisateurs qui souhaitent conserver leur badge de vérification bleu, il pourra améliorer les résultats de l’entreprise. Mais, beaucoup craignent qu’une réduction drastique de la main-d’œuvre n’entraîne davantage de problèmes, car il y aura moins de personnes pour s’attaquer aux problèmes qui surviennent sur la plateforme.

Cependant, une chose est claire : Twitter est actuellement en pleine mutation, le personnel comme les utilisateurs ne sachant pas comment les choses vont évoluer sur la plateforme. Musk a déjà licencié le PDG et l’ensemble du conseil d’administration, et les spéculations vont bon train sur le type de changements qui pourraient intervenir.

Vous pouvez lire l’intégralité du mémo de Twitter aux employés ci-dessous :

Team,

In an effort to place Twitter on a healthy path, we will go through the difficult process of reducing our global workforce on Friday. We recognize that this will impact a number of individuals who have made valuable contributions to Twitter, but this action is unfortunately necessary to ensure the company’s success moving forward.

Given the nature of our distributed workforce and our desire to inform impacted individuals as quickly as possible, communications for this process will take place via email. By 9 AM PST on Friday Nov. 4th, everyone will receive an individual email with the subject line: Your Role at Twitter. Please check your email, including your spam folder.

—If your employment is not impacted, you will receive a notification via your Twitter email.

—If your employment is impacted, you will receive a notification with next steps via your personal email.

—If you do not receive an email from [email protected] by 5 PM PST on Friday Nov. 4th, please email [email protected]

To help ensure the safety of each employee as well as Twitter systems and customer data, our offices will be temporarily closed and all badge access will be suspended. If you are in an office or on your way to an office, please return home.

We acknowledge this is an incredibly challenging experience to go through, whether or not you are impacted. Thank you for continuing to adhere to Twitter policies that prohibit you from discussing confidential company information on social media, with the press or elsewhere.

We are grateful for your contributions to Twitter and for your patience as we move through this process.

Thank you.

Twitter