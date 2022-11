La nouvelle génération de smartwatches Fitbit prend en charge Google Wallet

Les Fitbit Sense 2 et Versa 4 bénéficient de deux nouvelles fonctionnalités pratiques. La première nouvelle fonctionnalité sera Google Wallet et Google Maps suivra ensuite.

Les appareils Fitbit se dotent de plus en plus de la technologie Google, et le dernier mouvement dans cette direction est l’ajout de Google Wallet. Dans une annonce aujourd’hui, Fitbit explique qu’avec l’aide de Google Wallet, les propriétaires de la Sense 2 et de la Versa 4 peuvent utiliser leurs cartes pour des paiements sans contact en quelques touches sur l’écran.

Bien sûr, seuls les appareils dotés de la technologie NFC prennent en charge les paiements sans contact, mais d’un autre côté, Google Wallet n’arrive pas sur tous les appareils Fitbit. Seuls les modèles de dernière génération l’obtiennent, donc si vous avez un Charge 5, la Sense originale, ou une Versa 3, vous n’avez pas d’autre option que de rester avec Fitbit Pay pour un peu plus longtemps. Si vous utilisiez Fitbit Pay et que vous souhaitez continuer à utiliser ce service, vous pourrez toujours le faire.

« Commençant à être déployé aujourd’hui, Google Wallet rejoindra Fitbit Pay en tant que nouvelle option de paiement pour les utilisateurs de la Sense 2 et la Versa 4, vous offrant encore plus de possibilités de vaquer à vos occupations les mains libres. D’une simple inclinaison du poignet, vous pouvez effectuer des achats rapides, sécurisés et sans contact sans avoir besoin de sortir ou d’apporter votre portefeuille », explique Fitbit.

Pour utiliser Google Wallet, Fitbit indique que les utilisateurs seront invités à déverrouiller l’appareil avec un code PIN une fois par jour ou à chaque fois que la montre sera mise en place. La société affirme que cette mesure vise à empêcher les inconnus d’effectuer des achats en cas de perte ou de vol de l’appareil.

Prise en charge de Google Maps également

En outre, la Fitbit Sense 2 et la Versa 4 sont également mis à jour avec la prise en charge de Google Maps. Cela signifie que les indications de navigation seront disponibles directement sur la smartwatch, ce qui s’avère pratique, notamment lors des promenades en ville.

« Pour lancer Google Maps (bientôt disponible sur votre Sense 2 ou Versa 4), assurez-vous que le Bluetooth est activé et que l’application Fitbit est ouverte sur votre téléphone. Ensuite, ouvrez Google Maps sur votre smartphone, entrez votre destination et appuyez sur démarrer, les indications virage par virage commenceront automatiquement sur votre smartwatch. À la fin de votre navigation, vous verrez un résumé de vos statistiques qui comprend les pas, les minutes de la zone active, la fréquence cardiaque et plus encore pendant votre parcours », indique Fitbit.

Fitbit faisant partie de l’écosystème Google, il n’est pas surprenant que Google Wallet et Google Maps se retrouvent sur la Sense 2 et la Versa 4. Mais ces ajouts devraient rendre ces appareils plus utiles.