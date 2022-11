Un revendeur a dévoilé la nouvelle smartwatch Moto Watch 70

L’année dernière, nous avons vu que Motorola avait l’intention de revenir dans le secteur de la smartwatch avec au moins trois modèles prévus. L’un d’entre eux, la Moto Watch 100, est déjà en ligne, ce qui en laisse deux autres à venir.

Ou plutôt une seule, puisque BestBuy Canada a apparemment dévoilé la deuxième des smartwatches prévues, à savoir la Moto Watch 70. Bien qu’elle ne soit pas encore en vente, la page produit énumère quelques détails que nous ne pouvons nous empêcher de commenter.

Quelles sont les caractéristiques de la Moto Watch 70 ? Commençons par l’essentiel. Voici une liste des fonctions intelligentes les plus remarquables de la Moto Watch 70 : des alertes pour les appels entrants, sans possibilité de répondre — il n’y a pas de micro intégré, la possibilité d’agir comme un déclencheur à distance, un contrôle du lecteur de musique, des notifications et alarmes en temps voulu, une connexion Bluetooth 5 et un système d’exploitation mystérieux et non spécifié.

La smartwatch sera également capable d’agir comme un tracker de fitness et de santé, alors voici un résumé de ce qui se passe sur ce front aussi :

Suivi dynamique de la santé, y compris le sommeil

Capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2

Enregistrement des pas

23 modes sportifs pour le suivi de la condition physique

14 heures de suivi actif de la condition physique ou jusqu’à 10 jours d’utilisation normale

Peut être rechargé par son socle de charge magnétique pendant une heure

Résistance IP67, ce qui permet aux utilisateurs de se doucher ou de partir en randonnée avec elle.

Un grand nombre de ces caractéristiques semblent être les éléments de base d’une véritable smartwatch. Il est agréable de voir que la Moto Watch 70 offrira de nombreuses options pour le suivi de la santé et de la forme physique, avec une batterie qui semble capable de vous faire passer une journée entière sans la recharger.

Un lancement en décembre ?

Grâce à l’annonce, nous avons également eu un premier aperçu de la montre. Il est assez surprenant de voir que le boîtier a une forme rectangulaire, étant donné que la dernière offre de la série Moto Watch nous a fait espérer des facteurs de forme ronds conventionnels.

La montre est dotée d’un écran couleur de 1,69 pouce avec une résolution de 240 x 280 pixels. Si la nature rectangulaire de l’écran peut sembler étrange, on peut dire qu’il est capable d’afficher plus d’informations à un moment donné, ce qui est un ajout bienvenu pour une smartwatch visant à suivre de nombreux paramètres vitaux.

À l’heure actuelle, la smartwatch est répertoriée sous une seule couleur, à savoir Phantom Black. Le boîtier de la montre est en alliage de zinc, au lieu du traditionnel aluminium. Nous voyons également qu’il y a un seul bouton latéral sur l’appareil, mais sa fonction spécifique est encore un mystère.

BestBuy Canada a listé la smartwatch au prix de 99 dollars CAD, ce qui correspond à environ 72 euros. Cependant, il n’y a toujours pas de mot sur la date à laquelle la dernière smartwatch de Motorola sera disponible.