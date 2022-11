Comment regarder le livestream de l’annonce du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ?

Qualcomm est un innovateur reconnu dans le domaine de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, et s’intéresse également à l’IA. Ce dernier est le sujet précis de la deuxième partie de la deuxième journée, au cours de laquelle des partenaires tels que Microsoft interviendront également.

Le deuxième jour de l’événement, Qualcomm se concentrera sur les nombreux autres projets et produits qu’elle propose, allant des écouteurs aux ordinateurs portables en passant par les véhicules et l’IA. L’entreprise l’a décrit comme allant “au-delà du smartphone”.

Si les fuites et les rumeurs de ce genre sont des méthodes valables pour mesurer la demande, alors nous pouvons nous attendre à de grandes choses de la part du Snapdragon 8 Gen 2. Cela montre que non seulement Qualcomm a une grande confiance dans la puce, mais que les fabricants le font aussi.

Si tout cela ressemble à un discours sur la technologie, on peut le résumer ainsi : les temps changent. Des rumeurs récentes font état de l’inclusion de la puce Gen 2 dans des smartphones tels que le Samsung Galaxy S23 et le OnePlus 11.

Mais en quoi consiste le Snapdragon 8 Gen 2 ? Il s’agit de la dernière itération du silicium après le 8+ Gen 1. C’est un processeur à 8 cœurs avec un GPU Adreno740, qui possède une structure de cœur très différente de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Le 8 Gen 1, par exemple, avait un cœur principal, trois cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Le 8 Gen 2, quant à lui, a fait l’objet d’une fuite de construction différente , et cette différence devrait augmenter les performances de 30%. Comment ? Nous verrons ça après l’annonce officielle.

Eh bien – spoilers ! – mais le nom de l’article met déjà en évidence l’annonce la plus importante. La révélation tant attendue de la puce Snapdragon 8 Gen 2 est enfin à portée de main et aura lieu lors de la keynote du premier jour.