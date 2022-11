Google Chrome s’inspire d’Android en termes de couleurs

La dernière version de Google Chrome pour les ordinateurs de bureau cache une nouvelle fonctionnalité intéressante qui s’inspire des couleurs d’Android. Il s’agit du style Material You, qui tire les couleurs du fond d’écran de votre nouvel onglet et les intègre à la barre d’outils du navigateur.

Google a présenté son concept de conception Material à la Google I/O 2014. Depuis lors, nous l’avons lentement vu s’étendre à plus d’aspects de nos smartphones avec la sortie de Material You dans Android 12, Google Découvrir, et plus encore. L’ensemble de l’expérience logicielle peut tirer des couleurs d’un fond d’écran sur nos smartphones, donnant aux appareils un look entièrement nouveau.

Cependant, les choses fonctionnent un peu différemment sur le bureau. Selon Android Police, la dernière version 110 de Chrome Canary est disponible pour PC, Mac, ChromeOS et Linux, et vous pouvez activer cette fonctionnalité avec des flags. Une fois activée, elle va thématiser votre navigateur de bureau Chrome pour correspondre à un nouveau fond d’écran d’onglet, et non à celui de votre appareil.

Repéré par Redditor u/Leopeva64-2, vous devez d’abord activer le flag chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction . Ensuite, les utilisateurs peuvent sélectionner le bouton « Personnaliser Chrome » situé en bas à droite lorsqu’ils ouvrent un nouvel onglet, puis choisir le fond d’écran qui s’affiche sur chaque onglet.

Une fois que vous avez activé les fonctionnalités cachées et sélectionné un fond d’écran, le schéma de couleurs persiste dans l’interface du navigateur de bureau Chrome, dans la barre d’adresse et dans les différents onglets lorsque vous naviguez sur le Web. Et si la personnalisation des couleurs était techniquement possible auparavant, cela rend les choses plus faciles et quelque peu automatiques.

Encore derrière un flag

Google étend enfin le plaisir coloré de Material You au-delà de son système d’exploitation Android. Nous ne savons pas quand (ou si) cela sera intégré dans la version stable de Chrome pour tout le monde, mais il y a de fortes chances que nous en apprenions davantage à ce sujet prochainement.

Il s’agit d’une fonctionnalité analogue à la fonctionnalité Material You d’Android, qui ajuste le schéma de couleurs du système d’exploitation en fonction de ce qu’il détecte dans le fond d’écran de votre écran d’accueil. Elle a fait ses débuts sur Android 12 l’année dernière, a été développée dans la mise à jour Android 13 de cette année, et Google a également déployé l’option de thématisation à plusieurs de ses applications Android.