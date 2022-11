Waze lance une expérience de conduite sur le thème du football à l’approche de la Coupe du monde 2022

De plus, vous pouvez changer l’icône de votre voiture pour qu’elle ressemble à l’Automoball, une voiture équipée pour les fans de football, et changer l’Humeur pour celle qui représente votre pays préféré.

Une fois activée, la nouvelle expérience embarquée sur le thème du football commencera à vous donner des indications telles que « Prenez la première sortie. Ensuite, c’est la gloire » et « Hazard a signalé son arrivée. Passer à travers cette défense pourrait s’avérer délicat ». Je dois admettre qu’elles sont toutes très drôles et que la nouvelle expérience embarquée pourrait devenir ma préférée de tous les temps.

La navigation vocale incluse dans cette expérience embarquée est entièrement consacrée aux commentaires de football. En fait, Waze est allé jusqu’à donner la parole à Luva de Pedreiro, l’un des supporters préférés et le commentateur de football le plus suivi sur les réseaux sociaux au Brésil.

Pour la première fois depuis que Waze a décidé de proposer aux utilisateurs de nouvelles expériences embarquées chaque mois, la société offre aux conducteurs du monde entier un moyen supplémentaire de rester connectés aux actions de football et de représenter leur équipe et leur pays préférés.

Inspirée par les styles des commentateurs de football du monde entier, la nouvelle expérience de navigation de Waze arrive juste à temps avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 à la fin du mois . Le plus grand événement de la communauté du football, la Coupe du monde de cette année est organisé par le Qatar et commence le 20 novembre.

Cela fait presque un mois que Waze a lancé son expérience de navigation sur le thème d’Halloween, ce qui signifie qu’il est temps d’en lancer une nouvelle. Contrairement aux précédentes expériences de navigation proposées par Waze, la plus récente se concentre sur un sport très populaire et un événement rare qui se produit une fois tous les quatre ans.