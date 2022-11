Le PDG de Raspberry Pi prévoit la fin de la pénurie d’ici un an

Le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, a déclaré qu’il pensait que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de son entreprise, due en partie aux effets persistants de la pandémie de Covid-19, serait complètement résolue, « dans un an », ouvrant la voie à un produit plus puissant dans la gamme Pi.

S’adressant à Micro Center, Upton a également fait l’éloge du Raspberry Pi 400, qui a été le Pi le plus facile à se procurer tout au long de la pandémie, et promet d’autres produits dans ce qu’il appelle « la série cent ».

Ces commentaires confirment que le facteur de forme tout-en-un du 400, qui place une carte de circuit imprimé (PCB) Pi à l’intérieur d’un clavier, continuera d’être un domaine d’intérêt pour la société, bien que Upton n’ait donné aucun autre détail. Aucune carte informatique n’est à l’abri d’une pénurie, mais le Raspberry Pi Pico s’en sort bien, devenant la carte de prédilection des amateurs d’informatique pendant la pandémie de Covid-19.

Le Pico doit sa longévité au RP2040, la première puce conçue en interne par la société, qui se propage également, comme le dit Upton, à une « explosion » de cartes tierces.

Comme l’a rapporté Tom’s Hardware, de grands fabricants tels que Adafruit, Seeed, Sparkfun et Ardunio, ainsi que des fabricants plus « boutique » ont tous depuis introduit des cartes équipées du RP2040.

En tant qu’option la plus populaire et la plus courante pour les micro-ordinateurs monocartes, la fin de la pénurie sera sans aucun doute bien accueillie par les passionnés d’informatique et ceux qui cherchent à mettre à profit leurs compétences en Python.

Et s’il est vrai que tout peut arriver d’ici là, les commentaires d’Upton peuvent au moins être accueillis avec un optimisme prudent.