La série OPPO Reno 9 sera officiellement lancée en Chine le 24 novembre

OPPO a révélé qu’elle lancera la série Reno 9 le 24 novembre en Chine. Cette série succédera à la série Reno 8, qui a été introduite en Chine en mai dernier. La série devrait inclure le Reno 9, le Reno 9 Pro, et le Reno 9 Pro+. Entre-temps, la société a également révélé le look du Reno 9.

L’affiche officielle révèle que la série OPPO Reno 9 sera lancée à 7 h 30, heure Française, le 24 novembre. Il s’agira d’un événement en ligne et nous nous attendons à ce que OPPO le diffuse en direct sur le site Web chinois de la société.

L’affiche révèle également le design du Reno 9, qui ressemble à celui des smartphones Reno 8. Il y a des blocs de caméra arrière et un écran avec un poinçon placé au centre. OPPO a également présenté les variantes de couleurs qui seront disponibles. Vous pourrez choisir parmi les options or, noir, bleu et couleurs arc-en-ciel.

La série Reno 9 est censée être élégante avec une épaisseur de 7,19 mm. Nous nous attendons également à plusieurs fonctionnalités centrées sur la photo, comme le mode Portrait Dual-Core, un mode de prise de vue à contre-jour, et bien d’autres encore. Les détails exacts devraient être connus au moment du lancement. Les smartphones seront également équipés du NPU MariSilicon X pour un meilleur traitement de l’image et des capacités d’IA.

Quant à la fiche technique, rien n’est encore concret. Mais, nous avons un tas de fuites. Il est spéculé que le Reno 9 sera livré avec un chipset Snapdragon 778G, une double caméra arrière de 64 mégapixels, une charge rapide de 67W, et plus encore. Le Reno 9 Pro pourrait être équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 8100 — Max et de caméras arrière de 50 mégapixels, entre autres détails.

Quelques spécifications

Le Reno 9 Pro+ sera le plus ancien de tous avec la possibilité d’utiliser un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Il pourrait venir avec le support de la charge rapide 80W, des caméras arrière triples de 50 mégapixels, et plus encore. La série Reno 9 devrait également se situer dans la catégorie milieu de gamme, un peu comme ses prédécesseurs.

Nous aurons besoin de beaucoup plus d’informations pour nous faire une idée précise de la série Oppo Reno 9. Comme nous sommes à quelques jours de cela, il est préférable d’attendre.