Waze veut zombifier votre expérience de navigation en voiture pour Halloween

La nouvelle expérience de navigation sur le thème d’Halloween est déjà disponible pour les utilisateurs du monde entier. Les langues de guidage vocal prises en charge sont l’anglais, le français, l’espagnol et le portugais. Pour commencer à l’utiliser, touchez Mon Waze dans l’application Android et sélectionnez la bannière « Conduisez avec des zombies ». Google ne dit pas combien de temps nous aurons accès à cette expérience unique, je vous suggère donc de l’essayer pour rire tant que vous le pouvez encore.

Vous pouvez aussi vous laisser guider par le côté obscur, en écoutant les instructions de navigation effrayantes d’un zombie affamé. Il suffit de passer à l’humeur Zombie, d’utiliser la voiture Zombiemobile et d’activer le guidage vocal Zombie. La voiture remplace la flèche de navigation indiquant votre position sur la carte. Là encore, évitez de heurter les piétons et surtout de sauter de la voiture pour les mordre.

En cette période d’Halloween, Waze vous propose de vous mettre aux côtés d’un expert en survie zombie et d’éviter des hordes de zombies virtuels . Plongez dans cette expérience en sélectionnant l’humeur Survivaliste, le véhicule Surviemobile et le guidage vocal Survivaliste.

Halloween approche et tout le monde semble être prêt à faire peur ou à être effrayé. Outre l’habituel Google Doodle, un bon nombre d’applications organisent des événements spéciaux pendant plusieurs semaines pour marquer l’occasion. Et en parlant de Google, Waze est l’une de ces applications. Elle a apparemment été mordue par l’esprit de la saison, en zombifiant son expérience de navigation pour vous tenir compagnie lors de vos sorties.