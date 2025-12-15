Waze teste enfin l’affichage des feux tricolores sur les itinéraires

C’est l’un des paradoxes les plus frustrants de Waze. Alors que l’application est plébiscitée pour la richesse de ses alertes communautaires, elle n’a jamais affiché les feux tricolores sur les itinéraires. Une lacune étonnante pour un outil de navigation moderne — et d’autant plus incompréhensible quand on sait que Google Maps propose cette fonction depuis 2022… et que Waze appartient à Google.

Après des années d’attente, les choses bougent enfin. Waze teste actuellement l’affichage des feux de circulation sur la carte, une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs.

Waze : Un déploiement encore très limité

Pour l’instant, la fonctionnalité est en phase de test en Israël uniquement. Elle reste donc inaccessible à la grande majorité des utilisateurs, mais son existence même marque une étape importante.

Dans sa version actuelle, Waze adopte une approche prudente : seuls trois feux tricolores maximum sont affichés simultanément pendant la navigation, l’objectif est d’éviter une carte trop chargée visuellement, pour voir l’ensemble des feux d’une zone, il faut quitter la navigation active.

Ce choix illustre bien la philosophie de Waze : privilégier la lisibilité et la sécurité, quitte à limiter temporairement la richesse des informations affichées.

Une fonctionnalité en retard… mais attendue

L’absence des feux tricolores dans Waze a longtemps semblé incompréhensible. L’application dispose pourtant d’une communauté massive d’éditeurs de cartes, d’une base de données routière extrêmement détaillée, et du soutien technologique de Google.

Le fait que cette fonction arrive maintenant suggère qu’elle figurait déjà dans la feuille de route de Waze. D’ailleurs, l’entreprise avait confirmé dès mai dernier que l’affichage des feux faisait partie des nouveautés prévues à court ou moyen terme.

Aucune date officielle de déploiement global n’a encore été communiquée, mais contrairement à certains tests avortés du passé, tout indique que cette fonctionnalité finira par être généralisée.

Un atout supplémentaire face à Google Maps et Apple Plans

Waze reste l’une des applications de navigation préférées des conducteurs, en particulier pour ses alertes contextuelles :

dos-d’âne,

limitations de vitesse dynamiques,

dangers signalés par la communauté,

radars et incidents en temps réel.

L’ajout des feux tricolores vient enrichir cet arsenal et renforce l’attrait de Waze face à Google Maps ou Apple Plans, surtout dans des conditions difficiles : pluie, mauvaise visibilité, signalisation peu lisible ou absente.

Même si un conducteur doit évidemment rester attentif à la route, une information supplémentaire peut faire la différence, notamment en milieu urbain dense.

Et après ? Les passages piétons en ligne de mire

Si l’affichage des feux est une excellente nouvelle, il reste encore des améliorations attendues. L’une des plus pertinentes serait l’ajout des passages piétons, déjà visibles sur Google Maps.

Une telle information offrirait aux conducteurs une meilleure anticipation des zones à risque et renforcerait la sécurité des usagers vulnérables, notamment en ville.

Une évolution logique, enfin concrète

L’arrivée — même timide — des feux tricolores dans Waze montre que l’application continue d’évoluer, parfois lentement, mais dans la bonne direction. Pour beaucoup d’utilisateurs, il s’agit moins d’une innovation que d’un retard enfin comblé.

Reste maintenant à savoir quand cette fonctionnalité sortira du cadre expérimental… et si Waze ira plus loin pour devenir la navigation urbaine la plus complète du marché.