Waze débloque votre téléphone sur Android Auto : la fin d’une frustration vieille de plusieurs années

C’était l’une des limitations les plus agaçantes de Waze : dès que vous branchiez votre smartphone à Android Auto, l’application devenait inutilisable sur le téléphone. Écran noir, message moralisateur — « Regardez la route » — et impossibilité totale de saisir une adresse autrement que via l’écran souvent poussif du tableau de bord.

Bonne nouvelle : cette époque touche enfin à sa fin.

Waze déverrouille l’usage du téléphone pendant Android Auto

Selon plusieurs retours concordants, Waze déploie largement une mise à jour permettant d’ouvrir et d’utiliser l’application sur votre smartphone tout en continuant d’afficher la navigation sur l’écran de la voiture. Une fonctionnalité qui traînait en bêta depuis des mois, mais qui apparaît désormais dans les versions stables.

Une petite notification apparaît d’ailleurs lors du branchement : Waze signale que vous pouvez à présent utiliser simultanément l’app sur mobile et sur Android Auto — un changement aussi simple qu’essentiel.

Une mise à niveau indispensable… et très en retard face à Google Maps

Soyons honnêtes : il était temps. Google Maps avait corrigé exactement ce même défaut… en 2023. Avant cela, l’application de Google souffrait du même verrouillage, et c’était unanimement détesté.

Son retrait avait transformé Maps en solution plus confortable — surtout dans les voitures dont les écrans sont lents, imprécis ou encore contrôlés par une molette façon années 2000.

Car oui :

taper une adresse sur l’infodivertissement d’une voiture est souvent laborieux ;

effectuer une recherche sur le téléphone est plus rapide, plus naturel, et moins source d’erreurs ;

permettre à un passager de gérer la navigation sans casser l’affichage conducteur est un vrai plus.

En adoptant enfin cette logique, Waze comble un retard qui commençait sérieusement à peser sur son ergonomie.

Waze vs Google Maps : un duel permanent… et une victoire d’usage

Beaucoup d’automobilistes jonglent entre les deux applications selon leurs besoins.

Google Maps : interface plus propre, guidage de voie irréprochable.

Waze : communauté ultra-réactive, alertes police et dangers imbattables.

Mais l’impossibilité de modifier un trajet via le téléphone avait fini par rendre Waze moins pratique, notamment pour ceux qui enchaînent les détours et arrêts improvisés. Cette mise à jour supprime enfin ce frein.

C’est à la fois une modernisation, un geste de bon sens, et un rattrapage indispensable.

Une qualité de vie qui change tout

Dans les faits, cette nouveauté pourrait réconcilier de nombreux conducteurs avec Waze pour leurs trajets quotidiens. Et si la fonctionnalité n’apparaît pas encore, plusieurs utilisateurs indiquent qu’un force stop + relance de l’app lorsqu’elle est connectée à Android Auto fait apparaître le nouveau panneau d’activation.

À présent, Waze et Android Auto fonctionnent comme ils auraient toujours dû le faire : l’écran de la voiture pour la navigation, le téléphone pour l’interaction.

Tardif, mais salutaire.