Accueil » Waze : Le déploiement massif des 5 fonctions de sécurité enfin lancé !

Il y a des mises à jour qui arrivent en fanfare… et d’autres qui traversent deux années de limbes avant de réapparaître dans un simple email. Waze est visiblement dans la seconde catégorie : l’app de navigation de Google commence à déployer largement cinq nouveautés annoncées dès mars 2024, après une diffusion lente, inégale — parfois invisible — selon les pays et les comptes.

Cette fois, l’indice est plus solide : Waze prévient ses utilisateurs que le déploiement se fait sur la semaine (si vous ne les avez pas déjà).

Waze : deux ans de promesses, une vraie relance

En mars 2024, Waze annonçait une « vague » d’améliorations orientées sécurité et fluidité : alertes sur la route, meilleure lecture des ronds-points, et recommandations plus intelligentes sur vos trajets habituels. Les sources l’avaient détaillé à l’époque, avec un calendrier « ce mois-ci » qui, pour beaucoup, n’a jamais vraiment été tenu.

Aujourd’hui, Android Authority indique qu’un e-mail Waze relance officiellement le déploiement de ces fonctionnalités, signe qu’on passe (enfin) du test dispersé au déploiement grand public.

Les cinq nouveautés qui arrivent

Le pack est cohérent : moins de surprises de dernière seconde, plus d’anticipation.

Alertes « caractéristiques permanentes » : ralentisseurs, péages, virages serrés (et autres éléments de route) pour éviter le freinage réflexe. Waze documente désormais ces alertes dans son aide officielle.

Alerte « véhicule d’urgence sur votre route » : utile pour ralentir à temps et protéger les intervenants. Le déploiement commence dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique et la France, avant extension.

Alerte de baisse soudaine de limitation : Waze prévient quand la vitesse maximale chute, histoire d’éviter le « panneau vu trop tard » — et le freinage brutal.

Mise en avant des trajets favoris/habituels : l’application apprend vos préférences et met plus vite en avant les routes que vous empruntez souvent, tout en signalant si une alternative est réellement plus rapide.

Guidage amélioré dans les ronds-points : indication de voie et de sortie, pour réduire l’hésitation au moment le plus chaotique — surtout en terrain inconnu.

Pourquoi c’est plus important que ça en a l’air

Sur le papier, ce ne sont « que » des alertes. Dans la réalité, ce sont exactement les micro-frictions qui fatiguent en conduite : un dos-d’âne non anticipé, un péage qui surprend, une zone qui passe de 90 à 50, un rond-point qu’on lit trop tard.

Et c’est là que Waze reste Waze : l’app ne vend pas une carte, elle vend un rythme de conduite — une navigation qui ressemble davantage à un copilote qu’à une feuille de route.

Deux ans de retard, certes. Mais si ces fonctions arrivent enfin partout, Waze ne fait pas que rattraper une promesse : il renforce son identité historique — celle d’une navigation « vivante », plus proche du terrain que des grands principes.