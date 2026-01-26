Waze : Le déploiement massif des 5 fonctions de sécurité enfin lancé !

Il y a des mises à jour qui arrivent en fanfare… et d’autres qui traversent deux années de limbes avant de réapparaître dans un simple email. Waze est visiblement dans la seconde catégorie : l’app de navigation de Google commence à déployer largement cinq nouveautés annoncées dès mars 2024, après une diffusion lente, inégale — parfois invisible — selon les pays et les comptes.
Cette fois, l’indice est plus solide : Waze prévient ses utilisateurs que le déploiement se fait sur la semaine (si vous ne les avez pas déjà).
Waze : deux ans de promesses, une vraie relance
En mars 2024, Waze annonçait une « vague » d’améliorations orientées sécurité et fluidité : alertes sur la route, meilleure lecture des ronds-points, et recommandations plus intelligentes sur vos trajets habituels. Les sources l’avaient détaillé à l’époque, avec un calendrier « ce mois-ci » qui, pour beaucoup, n’a jamais vraiment été tenu.
Aujourd’hui, Android Authority indique qu’un e-mail Waze relance officiellement le déploiement de ces fonctionnalités, signe qu’on passe (enfin) du test dispersé au déploiement grand public.
Les cinq nouveautés qui arrivent
Le pack est cohérent : moins de surprises de dernière seconde, plus d’anticipation.
- Alertes « caractéristiques permanentes » : ralentisseurs, péages, virages serrés (et autres éléments de route) pour éviter le freinage réflexe. Waze documente désormais ces alertes dans son aide officielle.
- Alerte « véhicule d’urgence sur votre route » : utile pour ralentir à temps et protéger les intervenants. Le déploiement commence dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique et la France, avant extension.
- Alerte de baisse soudaine de limitation : Waze prévient quand la vitesse maximale chute, histoire d’éviter le « panneau vu trop tard » — et le freinage brutal.
- Mise en avant des trajets favoris/habituels : l’application apprend vos préférences et met plus vite en avant les routes que vous empruntez souvent, tout en signalant si une alternative est réellement plus rapide.
- Guidage amélioré dans les ronds-points : indication de voie et de sortie, pour réduire l’hésitation au moment le plus chaotique — surtout en terrain inconnu.
Pourquoi c’est plus important que ça en a l’air
Sur le papier, ce ne sont « que » des alertes. Dans la réalité, ce sont exactement les micro-frictions qui fatiguent en conduite : un dos-d’âne non anticipé, un péage qui surprend, une zone qui passe de 90 à 50, un rond-point qu’on lit trop tard.
Et c’est là que Waze reste Waze : l’app ne vend pas une carte, elle vend un rythme de conduite — une navigation qui ressemble davantage à un copilote qu’à une feuille de route.
Deux ans de retard, certes. Mais si ces fonctions arrivent enfin partout, Waze ne fait pas que rattraper une promesse : il renforce son identité historique — celle d’une navigation « vivante », plus proche du terrain que des grands principes.