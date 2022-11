Le prochain moniteur Apple Studio pourrait utiliser une dalle QD-OLED

Apple se préparerait à concevoir ses prochains produits avec des panneaux OLED fabriqués par Samsung, selon NotebookCheck. Les appareils qui devraient recevoir ces panneaux vont des iPad aux MacBook en passant par les ordinateurs portables pliables, ces derniers n’ayant pas encore été présentés par la marque, en plus de son Apple Studio Display.

Les analystes d’UBI Research, lors d’un récent séminaire à Séoul, ont eu le plus de détails sur le futur modèle Studio Display, affirmant que Samsung développe actuellement des panneaux QD-OLED (Quantum Dot OLED) de 27 pouces dans sa ligne de fabrication A5. Le « principal client de Samsung devrait être Apple », selon les analystes.

La relation se poursuivrait probablement de manière exclusive par la suite, ce qui donnerait à Apple une grande avance sur ses concurrents.

Notamment, plusieurs suggestions ont été faites quant aux composants d’affichage qu’utilisera le prochain moniteur Apple Studio. En octobre, des rapports ont suggéré qu’un écran externe Apple mini-LED de 27 pouces avait été reporté à 2023 en raison de problèmes de coûts élevés. Cependant, les analystes s’attendent à ce que l’écran OLED Apple Studio soit disponible en 2024.

Si les rapports actuels sont exacts, il s’agirait du premier moniteur d’Apple doté d’un écran OLED. Les précédents moniteurs, y compris le Studio Display original et le Pro Display XDR, utilisent la technologie d’écran IPS conventionnelle. Nous avons vu des moniteurs QD-OLED, mais ils se sont jusqu’à présent limités aux grands moniteurs de jeu incurvés.

Apple pourrait collaborer avec Samsung et LG

Les rapports concluent qu’Apple pourrait collaborer avec Samsung et LG pour son premier iPad OLED en 2024, en utilisant des panneaux fabriqués avec un substrat de génération 8. Ces panneaux sont généralement plus grands et durent plus longtemps que ceux utilisés sur les smartphones, ajoute la publication.

Enfin, Apple devrait commencer à introduire des MacBook équipés de ces panneaux OLED en 2025. Les analystes affirment également que Samsung et LG espèrent que leurs secteurs d’affichage auront perfectionné et commercialisé de nouvelles technologies OLED d’ici 2025, afin qu’ils puissent bénéficier de leur mise en œuvre dans les prochains appareils Apple.

Apple a également pour objectif d’introduire des ordinateurs portables dotés de panneaux d’affichage pliables. Des rapports ont suggéré qu’Apple a un « ordinateur portable pliable » avec un écran de 20 pouces dans sa pipeline de sortie pour les années 2026 ou 2027.