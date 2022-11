Meta abandonne Portal et les smartwatches pour se concentrer sur le Métaverse

Il est intéressant de noter que la division Reality Labs, la branche de Meta spécialisée dans la réalité augmentée et virtuelle, est déficitaire depuis sa création et qu’il est peu probable qu’elle dégage des bénéfices importants dans les années à venir.

Reuters cite un certain nombre de raisons derrière ces décisions, dont les principales sont la réduction des revenus publicitaires et l’accent mis sur les technologies Métaverse . Pour les non-initiés, ces dernières font référence aux produits de réalité augmentée/réalité virtuelle (RA/VR) de Meta.

Cependant, à la lumière des réalités mises en lumière par les récents rapports trimestriels sur les bénéfices de Meta, la société a été contrainte de regrouper ses efforts et de prendre un certain nombre de décisions peu recommandables pour réduire les coûts.