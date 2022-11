Meta annonce d’importantes suppressions de postes touchant 11 000 employés

Si l’acquisition de Twitter par Elon Musk, ses projets pour Twitter Blue et son licenciement d’un grand nombre d’employés de l’entreprise ont été au centre de l’attention, d’autres choses se passent dans la Silicon Valley. Si Musk peut faire valoir qu’une bonne partie des licenciements de Twitter auraient eu lieu de toute façon, d’autres entreprises technologiques subissent également une restructuration alors que les cours des actions dégringolent. Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, est l’une d’entre elles.

Meta a annoncé qu’elle allait licencier 11 000 employés, soit environ 13 % de l’effectif total de la société. Le PDG, Mark Zuckerberg, a annoncé la nouvelle dans un article de blog, se disant fautif d’avoir été trop optimiste quant à la croissance future de l’entreprise en se basant sur une poussée pandémique. Les problèmes de Meta ont sans doute commencé lorsque Mark Zuckerberg a décidé d’investir massivement dans le « Métaverse », qui est son idée de ce que sera Internet dans le futur.

« Au début de Covid, le monde s’est rapidement mis en ligne et la poussée du commerce électronique a entraîné une croissance hors norme des revenus », a déclaré Mark Zuckerberg. « De nombreuses personnes ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. Je l’ai fait aussi, et j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme je l’avais prévu ».

Zuckerberg a déclaré que l’entreprise allait désormais devenir « plus maigre et plus efficace » en réduisant les dépenses et le personnel, et transférer davantage de ressources vers « un nombre plus restreint de domaines de croissance hautement prioritaires », notamment les publicités, l’IA et le Métaverse. Zuckerberg a déclaré que l’équipe de recrutement de l’entreprise serait particulièrement « touchée de manière disproportionnée » par ces réductions. Meta a fait état de quelque 87 000 employés en septembre, et les licenciements d’aujourd’hui constituent les premières réductions importantes depuis la fondation de l’entreprise en 2004.

Les licenciements sont encore pires que prévu, la plupart des médias ayant prédit qu’environ 10 % du personnel de l’entreprise serait licencié. Il se peut que Facebook ne rappelle aucun de ces membres du personnel, car son gel de l’embauche est prolongé en même temps que les réductions.

Pourquoi Meta a-t-elle été si durement touchée ?

Eh bien, le ralentissement prévu de l’économie américaine a freiné l’élan de nombreuses valeurs technologiques, mais les perspectives de l’entreprise ont également été affectées par la forte concurrence de ses rivaux et par une stratégie erronée.

La montée en puissance de TikTok et les changements apportés à la politique de confidentialité d’Apple ont mis à mal l’activité publicitaire fantastiquement lucrative de Meta, tandis que les investissements de la société dans le Métaverse naissant semblent de plus en plus malavisés. Meta a perdu 9,4 milliards de dollars sur sa technologie Métaverse en 2022 jusqu’à présent et dit qu’elle s’attend à dépenser encore plus pour cette activité à l’avenir. Pendant ce temps, la plateforme sociale Métaverse phare de la société, Horizon Worlds, est boguée et impopulaire.

Alors que les mauvaises nouvelles s’accumulent, l’action de Meta s’est effondrée. Le cours de son action a chuté de plus de 70 % cette année, et sa valeur marchande a perdu 700 milliards de dollars au cours des dernières semaines. Toutefois, à la suite de l’annonce des suppressions d’emplois par Zuckerberg, le cours de l’action de la société a augmenté de plus de 4 % dans les échanges de pré-marché.

Meta va aider les licenciés

Dans l’article de blog annonçant les suppressions de postes de Meta, Zuckeberg a déclaré que les employés licenciés aux États-Unis recevraient 16 semaines de salaire de base plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, une couverture d’assurance maladie pendant six mois et un soutien pour trouver une nouvelle carrière et s’orienter dans les questions d’immigration. Zuckerberg a précisé que l’entreprise allait instaurer un gel des embauches jusqu’au premier trimestre de 2023 « avec un petit nombre d’exceptions ».

Le PDG de Meta a terminé sa note aux employés par un message apparemment destiné aux observateurs extérieurs, notamment ceux qui sont sceptiques quant à la poussée de l’entreprise dans le métavers. « Je crois que nous sommes profondément sous-estimés en tant qu’entreprise aujourd’hui », a écrit Zuckerberg. « Des milliards de personnes utilisent nos services pour se connecter, et nos communautés ne cessent de croître. Notre activité principale est parmi les plus rentables jamais construites, avec un énorme potentiel à venir. Et nous sommes en tête du développement de la technologie qui définira l’avenir de la connexion sociale et la prochaine plateforme informatique ».