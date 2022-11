Twitter pourrait faire faillite, selon Elon Musk

Vu la façon dont le multimilliardaire et homme le plus riche du monde Elon Musk gère Twitter, on peut se demander comment il a pu faire de Tesla l’entreprise emblématique qu’elle est. Musk achète Twitter et licencie un grand nombre de travailleurs. Mais avant de distribuer des lettres de licenciement à gauche et à droite, Musk ne s’est pas rendu compte qu’il aurait besoin d’une grande partie du personnel qu’il a licencié pour mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités qu’il voulait ajouter à Twitter.

Musk a ensuite essayé de réembaucher certains des anciens employés de Twitter qu’il venait de licencier. Et ce niveau d’incompétence a été couronné par la façon dont il a géré la coche bleue de vérification de Twitter. La coche bleue était autrefois une icône très recherchée sur la plateforme, car elle signifiait que les utilisateurs pouvaient avoir confiance dans le fait que le compte Twitter qu’ils consultaient et auquel ils répondaient appartenait effectivement à une célébrité, un journaliste, un homme politique et d’autres personnes au nom célèbre.

Elon était tellement désespéré de tirer des revenus de Twitter qu’il a immédiatement décidé de faire payer 8 dollars par mois pour la coche bleue. Désormais, toute personne ayant la capacité d’effectuer ces paiements mensuels pouvait avoir cette identification sur sa page Twitter. Et, cela a ajouté un certain chaos normalement observé sur Twitter, même avant que Musk ne prenne le contrôle. Et, ce n’est qu’un des innombrables exemples d’incohérences que Elon Musk a insufflés depuis l’acquisition de Twitter.

Il n’est donc peut-être pas aussi choquant qu’il n’y paraît que lors d’une réunion générale ce jeudi, Musk aurait dit aux employés que « la faillite n’est pas exclue ».

Au cours de la même réunion, CNBC rapporte que Musk a également indiqué au personnel qu’il devait vendre des actions Tesla pour sauver Twitter. Et les actions Tesla sont en chute libre, avec une baisse de 52 % cette année. Si Musk doit vendre des actions Tesla chaque fois que Twitter est en difficulté, cela pourrait lui coûter beaucoup d’argent. Musk indique également qu’il veut que Twitter ne dépende plus des annonceurs en collectant la moitié de ses revenus auprès des abonnés. Les abonnés de Twitter doivent donc être vigilants, car ils seront monétisés selon le nouveau propriétaire de la plateforme.

De réelles interrogations

Selon Elon, faire payer 8 dollars par mois pour la coche bleue de vérification n’aurait pas seulement rapporté quelques dollars à Twitter, mais aurait également mis fin aux messages racistes et haineux (qui ont augmenté depuis que Musk en a pris le contrôle). Il a déclaré aux annonceurs : « Je ne pense pas qu’avoir un discours haineux à côté d’une publicité, soit génial. C’est évident. (Mais) la propension de quelqu’un à s’engager dans un discours haineux s’il a payé 8 dollars et risque la suspension de son compte va être beaucoup, beaucoup moins importante ». C’était peut-être un vœu pieux, car personne ne va payer 8 dollars pour une coche sur un compte suspendu.

L’implication de Musk dans Twitter a été une véritable pagaille depuis qu’il a annoncé son rachat pour 44 milliards de dollars. Il a rapidement cherché à se retirer de la transaction en affirmant qu’un grand pourcentage des comptes Twitter étaient des bots. Et juste avant que les deux parties ne s’affrontent devant les tribunaux, l’accord a été rétabli.