La Microsoft Surface Pro 9 est la Surface la plus réparable de tous les temps

Les appareils Surface, aussi formidables soient-ils, ont toujours été tristement célèbres pour être inutilement difficiles à réparer.

En effet, les spécialistes du démontage iFixit ont toujours critiqué Microsoft pour les difficultés qu’elle pose aux utilisateurs pour réparer leurs appareils Surface. Mais, le lancement de la Surface Pro 9 représente un tournant majeur. En effet, le géant du logiciel a considérablement amélioré l’appareil de telle sorte que la réparation du 2-en-1 Surface Pro 9 est désormais beaucoup plus facile.

Si des améliorations massives ont été apportées dans la plupart des domaines clés, y compris lorsqu’il s’agit d’installer un nouveau SSD, la batterie bénéficie de la plus grande mise à niveau en termes de réparabilité.

« Enfin, nous en arrivons à la batterie, où le plus grand changement est peut-être évident. Fini le temps où il fallait faire levier sur chaque cellule et utiliser de grandes quantités d’alcool isopropylique et une spudger pour enlever la quantité absurde de colle qui la maintenait en place. Cette batterie est maintenue en place avec rien de plus que des vis, et le processus de retrait et de remontage est tout simplement simple », indique iFixit dans un démontage de la Surface Pro 9.

Si le SSD peut être remplacé assez facilement, on ne peut pas en dire autant de la RAM, car Microsoft a adopté une pratique courante dans l’industrie et a soudé la mémoire sur la carte mère.

En fin de compte, la Surface Pro 9 est la Surface la plus réparable jamais sortie, et c’est la raison pour laquelle elle a reçu un 7 sur 10 points de la part d’iFixit.

« Nous avons attribué à la Surface Pro 9 un respectable 7 sur 10 sur notre échelle de réparabilité. Les manuels d’entretien et les pièces détachées n’étant pas disponibles actuellement, la Surface ne peut pas recevoir de points pour ces raisons — cette note sera revue à la hausse dès que nous aurons accès aux manuels d’entretien et aux pièces détachées promis », explique l’entreprise dans le dernier rapport de démontage.

Microsoft va publier les manuels de réparation et les pièces détachées

En 2023, l’entreprise déploiera également des pièces de rechange qui devraient permettre aux consommateurs de mettre à niveau leurs appareils et de remplacer les composants défectueux beaucoup plus facilement sans avoir à payer une prime pour des services professionnels.

« Les guides de service Surface Pro 9 qui comprennent des instructions de réparation complètes seront disponibles publiquement en téléchargement d’ici la fin de cette année civile sur le site de Microsoft Support », a déclaré la société. « Nous travaillons actuellement avec un grand revendeur américain pour développer notre réseau de réparation autorisé et rapprocher les options de réparation de nos clients. Ce service sera disponible au début de l’année 2023. Nous sommes également en train de développer notre capacité à fournir une large disponibilité de pièces détachées pour les réparateurs indépendants et les consommateurs, avec pour objectif le premier semestre 2023 ».

À ce stade, on ne sait pas encore si Microsoft prévoit d’utiliser la même approche pour d’autres modèles Surface, mais ce changement de stratégie est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les clients du monde entier.