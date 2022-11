L’intégration d’iCloud Photos de Microsoft dans Windows 11 est en cours de déploiement

Si l’arrivée de Photos iCloud dans Windows 11 est évidemment une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple, il faut savoir que la nouvelle intégration n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Le déploiement a commencé plus tôt aujourd’hui, mais Microsoft dit que tout le monde ne l’obtiendra pas le premier jour. Le processus se poursuivra dans les semaines à venir, et la société explique que tous les utilisateurs de Windows 11 devraient être en mesure de voir leurs photos iCloud dans l’application Photos d’ici la fin du mois.

Il faut savoir que la fonctionnalité est spécifiquement destinée aux utilisateurs de la mise à jour Update 2022 de Windows 11 , mais elle devrait théoriquement fonctionner correctement sur les autres versions prises en charge de Windows 11 également. Toutefois, les appareils doivent répondre aux conditions préalables mentionnées ci-dessus, et la version la plus récente de l’app Photos doit être installée.

« Pour intégrer vos photos iCloud dans l’application Photos, assurez-vous que votre application Photos est à jour, puis installez l’application iCloud pour Windows, à partir du Microsoft Store. À partir de là, connectez-vous et choisissez de synchroniser vos photos, et tout votre contenu iCloud Photos apparaîtra automatiquement dans votre application Photos », explique la société.

Il va sans dire que les utilisateurs sont autorisés à utiliser plus d’un seul service de cloud dans l’application Photos. En d’autres termes, toutes les photos seront affichées dans l’application Photos, qu’elles soient stockées dans iCloud ou dans OneDrive. Les deux services se sentent chez eux sur les appareils Windows 11 après cette mise à jour, de sorte que vous pouvez configurer l’app Photos comme une seule bibliothèque pour plusieurs sources où vos images sont stockées, y compris les disques durs locaux et les services sur le cloud .

La nouvelle fonctionnalité offre évidemment un accès facile au contenu stocké dans iCloud directement depuis l’application Photos , ce qui signifie que toutes les images seront désormais ensemble sur un appareil Windows 11 sous le même toit. « Nous savons que de nombreux clients Windows ont des collections de photos et de vidéos sur leurs iPhone qu’ils aimeraient pouvoir consulter sur leur PC. Cette intégration de iCloud Photos permettra aux détenteurs d’un iPhone d’avoir un accès direct à tous les souvenirs qui leur sont chers en un seul endroit organisé et constitue une nouvelle étape dans nos efforts continus pour rendre les expériences sur Windows 11 transparentes », explique Microsoft.

Cependant, les temps ont changé, et à l’heure actuelle, nous avons Microsoft Edge sur macOS et iTunes sur le Microsoft Store, les utilisateurs des deux sociétés ayant donc accès aux logiciels de l’autre sur les deux plateformes.