L’iPhone 14 Pro se vend toujours comme des petits pains, la demande étant très forte

La demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max reste aussi forte que possible, avec de nouvelles informations d’analystes révélant que les délais d’attente pour ces appareils sur les grands marchés ne cessent d’augmenter.

Selon l’analyste David Vogt de la banque d’investissement UBS, le temps d’attente pour l’iPhone 14 Pro et le Pro Max est maintenant de 25 jours, soit 5 jours de plus que le mois précédent. Cela se produit aux États-Unis, où les deux modèles connaissent un succès particulier. Idem en Chine, où les délais d’attente atteignent pas moins de 24 jours.

Si la demande est évidemment croissante, Apple est également aux prises avec des problèmes de production, notamment en Chine. Le pays fait face à de nouveaux confinements, et la principale usine de Foxconn dans le pays pourrait donc construire moins d’unités que prévu initialement. L’analyste s’attend à ce que la production d’iPhone soit affectée au cours du trimestre de décembre.

Apple a lancé l’iPhone 14 Pro et Pro Max en grande pompe en septembre, et la société a mis en avant ses capacités haut de gamme dès le début, soulignant la différence par rapport à l’iPhone 14 standard et au tout nouvel iPhone 14 Plus.

« Alimenté par la A16 Bionic, la puce la plus rapide jamais intégrée à un smartphone, l’iPhone 14 Pro introduit une nouvelle catégorie d’appareils photo professionnels, avec le tout premier capteur photo principal de 48 mégapixels sur un iPhone, doté d’un capteur quadripolaire, et le Photonic Engine, un pipeline d’images amélioré qui permet de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Ces avancées révolutionnaires rendent l’iPhone encore plus indispensable pour les tâches quotidiennes, les projets créatifs et, désormais, même les situations d’urgence grâce à des fonctions telles que le SOS d’urgence par satellite et la détection de collision. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront disponibles dans quatre superbes nouvelles finitions : violet intense, argent, or et noir sidéral », a déclaré Apple.

La société n’a pas fait de commentaires sur les difficultés de production, mais il est clair qu’elle travaille sans relâche pour mettre autant d’iPhone que possible entre les mains des clients.