Battlefield 2042 arrive sur Xbox Game Pass dans le courant du mois

Battlefield 2042 est sorti pour la première fois le 12 novembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X/S.

Battlefield 2042 a eu un lancement difficile et a connu quelques difficultés en termes de contenu. Certaines fonctionnalités, comme les tableaux de bord, ont été retardées, et le mode Breakthrough, qui comptait 128 joueurs, a été ramené à 64 joueurs seulement. Les joueurs ont même afflué vers son prédécesseur, Battlefield 1, et ce jeu est entré dans le top 10 des meilleures ventes de Steam, 6 ans après sa sortie.

La saison 3 apportera également de nouvelles armes telles que le XM8 de Bad Company 2 dans le pool des LMG et le A-91 de Battlefield 3. La mise à jour réintroduit des classes dans le jeu, notamment l’Assaut, l’Ingénieur, le Soutien et la Reconnaissance. EA a également révélé qu’elle a commencé la pré-production de la saison 4, qui sortira l’année prochaine .

« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli au cours des 12 derniers mois, et si vous n’avez pas encore sauté le pas, à partir de la saison 3, nous introduirons Battlefield 2042 dans le Xbox Game Pass Ultimate, et nous rendrons le jeu disponible pour les abonnés à EA Access », déclare EA dans son briefing sur le développement de novembre 2022.