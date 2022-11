Le casque AR/VR d’Apple pourrait bientôt entrer en production

Le casque de réalité virtuelle et augmentée Reality One d’Apple pourrait commencer à être produit prochainement, selon les dernières nouvelles. Cela s’aligne parfaitement avec les précédentes indications selon lesquelles le premier casque d’Apple pourrait être lancé en 2023, un défi à la position de Meta en tant que premier fabricant de matériel VR.

Les nouvelles proviennent de DigiTimes, une bonne source d’informations sur la chaîne d’approvisionnement. Pegatron, un partenaire de fabrication de longue date d’Apple, aurait été sélectionné pour effectuer l’assemblage final du casque de réalité mixte qui devrait être nommé Reality One ou Reality Pro.

DigiTimes affirme que le casque d’Apple est actuellement dans le processus de validation de la fabrication, ce qui indique que des progrès significatifs ont été réalisés. Le rapport poursuit en disant que la production de masse est susceptible de commencer en mars 2023. Apple devrait annoncer son casque Reality One au cours du premier trimestre de 2023, les choses s’alignent donc pour une disponibilité au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Le Reality One d’Apple serait un casque très cher, coûtant même plus cher que le Meta Quest Pro, mais il devrait avoir des performances bien supérieures. Souvent, Apple n’est pas le premier à commercialiser un produit, mais attend qu’un intérêt suffisant se développe dans une nouvelle catégorie de produits avant de proposer sa solution. Dans le cas des écouteurs sans fil et des smartwatches, Apple a rapidement acquis une position dominante avec ses AirPods et son Apple Watch extrêmement populaires.

Le succès d’Apple n’est toutefois pas garanti. Le HomePod et le HomePod mini ont à peine fait une percée sur le marché des enceintes connectées, se retrouvant loin derrière le Echo d’Amazon et les enceintes Nest de Google. De plus, Meta a une longueur d’avance, car il s’est taillé une réelle part du gâteau sur le marché des casques VR, et il a beaucoup plus d’années d’expérience dans le développement pour la VR.

Une question sur le positionnement ?

Il sera très intéressant de voir si Apple ciblera la réalité virtuelle (VR) pour le travail, en proposant le Reality One pour remplacer le Mac, ou s’il sera présenté comme un casque de divertissement haut de gamme pour le jeu et la consommation de médias. C’est ainsi que l’iPad a été introduit. Il a fallu de nombreuses années à Apple pour commencer à proposer des fonctions de productivité.

Quelle que soit la façon dont Apple présente le Reality One, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’un puissant appareil, au même titre que le MacBook d’entrée de gamme, mais à un prix plus élevé.