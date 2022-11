Voici le realme 10 Pro+ avec son écran OLED à 120 Hz à gradation à haute fréquence de 2 160 Hz

realme a déjà confirmé le lancement de la série realme 10 Pro en Chine le 17 novembre. La société a déjà posté des teasers de l’écran du smartphone. Maintenant, realme a confirmé que le realme 10 Pro+ prendra en charge la technologie de gradation à haute fréquence 2 160 Hz, qui est la plus élevée de l’industrie.

Selon l’entreprise, cette technologie est 4,5 fois plus performante que la technologie de gradation à basse fréquence de 480 Hz. Nous avions déjà vu la gradation PWM (Pulse Width Modulation) haute fréquence de 1 920 Hz dans certains smartphones Honor, Xiaomi, Redmi et POCO.

Le smartphone sera également doté d’un écran incurvé phare personnalisé à l’aide du processus d’emballage COP Ultra, avec un menton extrêmement étroit de 2,33 mm et une courbure dorée de 61°. L’écran personnalisé a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un milliard de couleurs. Il utilise également un verre secondaire trempé à haute résistance, qui a une capacité anti-chute plus forte, et la société a déclaré qu’il a passé le test de chute de 1,5 mètre.

Le vice-président de Realme, Madhav Sheth, a posté hier un teaser du smartphone montrant l’écran incurvé et a déclaré que le smartphone est proche de voir le jour. Selon Digital Chat Station, l’écran sera également utilisé dans le prochain flagship haut de gamme de la société, qui devrait être la prochaine série GT.

Curve display on the way. pic.twitter.com/y30zQ6KBei – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 9, 2022

Spécifications présumées du Realme 10 Pro

Écran : AMOLED incurvé Full HD+ de 6,7 pouces (2 412 × 1 080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 1080 octa-core (2 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55) avec un GPU Mali-G68 MC4

RAM et stockage : 8 Go RAM avec stockage de 128 Go/256 Go, 12 Go de RAM avec stockage de 256 Go

Caméras : capteur photo arrière de 108 mégapixels avec flash LED, capteur photo ultra-large de 8 mégapixels, capteur photo macro de 2 mégapixels, caméra frontale de 16 mégapixels

Logiciel : Android 13

Connectivité : Double SIM (nano + nano), capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Dimensions : 161,5×73,9×7,95 mm ; Poids : 172,5 g

Batterie : 5,000 mAh (typique)/4,890 mAh (minimum)

Nous devrions connaître davantage de détails sur le smartphone dans les prochains jours, avant son officialisation la semaine prochaine.