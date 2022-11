by

Tesla et Zoom pensent que vous voulez passer des appels professionnels dans votre voiture

Tesla et Zoom ont décidé de collaborer afin d’équiper les véhicules du constructeur automobile d’un système de vidéoconférence. Au cours des dernières années, Tesla a investi massivement dans des fonctionnalités qui visent à être utiles pour l’expérience en voiture lorsque ses véhicules deviendront des véhicules à conduite autonome. Je parle des jeux vidéo embarqués et du Tesla Theater, qui intègre des applications de streaming comme Netflix et Hulu directement dans l’écran central des véhicules Tesla.

Jusqu’à ce que la conduite autonome devienne une réalité, ce qui a été retardé à plusieurs reprises dans le cas de Tesla, ces fonctions ne sont utilisées que lorsque les véhicules sont garés, notamment lors de la recharge. Aujourd’hui, Tesla va plus loin.

Zoom est l’une des principales plateformes de vidéoconférence et est devenu la star du télétravail et hybride pendant la pandémie. L’adoption de la plateforme est montée en flèche sur le lieu de travail, dans le secteur de l’éducation et dans la vie personnelle des gens.

Zoom passe à sa prochaine frontière, en rendant possible la vidéoconférence depuis votre voiture, dans le cadre d’une collaboration avec Tesla. Selon Drive Tesla Canada, cette collaboration a été annoncée lors de l’événement Zoomtopia 2022 par Nitasha Walia, chef de produit de Zoom pour les réunions.

L’application Zoom utilisera probablement la caméra de l’habitacle de Tesla située au-dessus du rétroviseur, ce qui permettra aux propriétaires de Tesla de voir exactement ce que cette caméra surveille et de l’utiliser comme flux en direct.

Utilisation de la caméra de l’habitacle ?

La principale fonction de la caméra de l’habitacle est de surveiller l’attention du conducteur lorsque le pilote automatique est activé, ce qui permet au véhicule de fournir des alertes ou des avertissements sonores, bien que cette fonction ait déjà suscité des inquiétudes quant au respect de la vie privée du conducteur. Si Zoom utilise la caméra de l’habitacle, des préoccupations supplémentaires pourraient être soulevées concernant les autorisations d’accès accordées aux applications tierces.

Bien que l’annonce ait été peu détaillée, la vidéo donne un aperçu de la fonctionnalité en action. L’intégration de Zoom n’a pas de date de sortie officielle, mais sera bientôt disponible sur « tous les nouveaux modèles Tesla ». D’autres détails manquaient également dans l’annonce, notamment si Zoom ne fonctionnera qu’en WiFi ou si les propriétaires de Tesla qui paient actuellement l’option Connectivité Premium (9,99 euros par mois) peuvent passer des appels en utilisant le plan de données de la voiture. La vidéo de démonstration de la fonction ne montre pas non plus le véhicule en mouvement pendant un appel. Il est donc probable que les appels Zoom seront désactivés à moins que le véhicule ne soit garé.