La version Web de Instagram change de look et de design

Si vous avez utilisé Instagram sur votre ordinateur de bureau, vous savez qu’il ressemble à une copie mal faite de son site mobile. L’entreprise présente désormais un nouveau design qui tire parti des grands écrans.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a dévoilé aujourd’hui de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont un site Web remanié. En raison du nombre important d’utilisateurs qui accèdent à Instagram sur le Web afin d’être multitâches, Instagram a décidé de lancer un nouveau design pour Instagram.com.

Ce nouveau design a été salué comme étant plus rationnel, plus rapide et plus convivial. De plus, la mise en page a été repensée pour tirer le meilleur parti des écrans plus grands des moniteurs. Le nouveau design déplace les menus et les icônes comme l’accueil, la recherche, les messages et les notifications vers un volet latéral. De plus, la page d’exploration/de recherche affiche une grille complète s’étendant sur tout l’écran. La nouvelle barre latérale s’étend et se réduit en fonction de l’écran sur lequel vous vous trouvez.

Cette refonte — qui se déploie lentement pour les utilisateurs — facilitera l’utilisation d’Instagram sur les grands écrans tout en passant d’un onglet à l’autre.

Mosseri a ajouté que l’objectif d’Instagram est d’offrir à ses utilisateurs une expérience sur la plateforme équivalente, voire supérieure, à celle qu’ils obtiennent sur la version Web de l’application. Découvrez la nouvelle version Web, remaniée, sur Instagram.com.

Selon Mosseri, responsable d’Instagram :

Nous savons que beaucoup de gens utilisent le Web pour être multitâches et nous voulions nous assurer que Instagram soit une expérience aussi agréable que possible en ligne. Elle est donc plus propre, plus rapide et plus facile à utiliser, et elle est désormais conçue pour tirer parti des grands écrans.

🎉 New Features 🎉 Some “finally features” that I think you’re going to be excited about… —Schedule Posts (coming soon)

—IG Web Updates pic.twitter.com/5tyMxWh1n8 —Adam Mosseri (@mosseri) November 8, 2022

Malheureusement, si vous attendiez une application Instagram pour l’iPad, ce n’est pas pour tout de suite. Plus tôt cette année, Mosseri a noté que l’application iPad n’est « pas assez grande » pour en faire une priorité de développement.