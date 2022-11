Microsoft Create est là pour réorganiser les modèles Office

Les modèles sont depuis des années une caractéristique essentielle de la suite Microsoft Office, qui permet aux utilisateurs de réaliser facilement des présentations et des documents de meilleure qualité. Désormais, la société a regroupé ses modèles en un seul endroit : Microsoft Create.

Microsoft Create est désormais disponible en early preview. Il s’agit de « l’ultime rampe de lancement pour créer tout ce dont vous avez besoin », qui fonctionne comme un site central pour les modèles des autres applications et services Microsoft.

Par exemple, si vous cherchez « voyage », vous verrez apparaître un modèle de bulletin d’information pour Word, un modèle de publicité pour Clipchamp, un modèle de chronologie des photos pour PowerPoint et d’autres fichiers. Lorsque vous trouvez quelque chose qui vous plaît, il suffit de cliquer sur un bouton pour ouvrir le modèle dans l’application en question.

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Avec des milliers de modèles conçus par des professionnels et la puissance de la collection d’applications de création de contenu de Microsoft (y compris PowerPoint, Word et Clipchamp pour le montage vidéo), tout le monde peut créer quelque chose d’inspirant. Et il n’est absolument pas nécessaire d’avoir de l’expérience en matière de design ».

Le service s’intégrera également à Microsoft Designer pour la personnalisation des modèles, une fois que Designer sera plus largement disponible.

Le nouveau site n’est essentiellement qu’un dépôt de modèles fantaisistes, mais c’est un autre signe que Microsoft essaie d’intégrer plus étroitement toutes ses applications et tous ses services. Il s’agit également d’une autre poussée dans la conception et la création de contenu, notamment avec des modèles pour l’éditeur vidéo Clipchamp — Office n’est pas seulement destiné aux feuilles de calcul budgétaire et aux notes simples.