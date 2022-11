Tout le monde peut désormais publier ses Stories sur Signal

by

by

Les Stories sont désormais accessibles à tous sur Signal, permettant aux utilisateurs du service de messagerie instantanée chiffré de créer et de partager des images, des vidéos et des textes qui expirent automatiquement au bout de 24 heures.

La fonctionnalité a été annoncée le mois dernier sur le forum communautaire de Signal, où elle a été initialement mise à la disposition des bêta-testeurs de Signal. Aujourd’hui, elle est disponible dans la dernière version de Signal (v6.0) pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS, et sera bientôt disponible pour les ordinateurs de bureau.

Les utilisateurs de Signal auront la possibilité de déterminer qui peut voir leurs Stories en allant dans Paramètres > Stories. De là, les utilisateurs peuvent restreindre les connexions Signal qui peuvent voir le contenu, soit en approuvant certains contacts et les discussions de groupe existantes, soit en masquant manuellement les Stories à certaines personnes. Toute personne participant à des discussions de groupe existantes peut voir une story partagée, ainsi que les commentaires et réactions des autres membres du groupe.

Vous pouvez également restreindre les Stories à des groupes spécifiques, tels que les membres de la famille ou les collègues de travail. Comme toutes les fonctionnalités intégrées à Signal, les Stories sont chiffrées de bout en bout et donc inaccessibles à toute personne que vous n’avez pas spécifiée pour les voir — y compris Signal elle-même.

Les Stories disparaissent automatiquement 24 heures après leur partage, et vous pouvez également les supprimer manuellement si vous avez besoin de les effacer rapidement.

Vous pourrez les ignorer

Les Stories peuvent sembler être un ajout inhabituel (voire ennuyeux) à un service qui met l’accent sur la confidentialité et la sécurité, mais Signal affirme que c’est « l’une des demandes de fonctionnalités les plus courantes » de la part de ses utilisateurs dans le monde. « Les gens les utilisent, les gens les veulent, donc nous fournissons un moyen de faire des Stories en privé. Et sans avoir à patauger dans une marée de publicités », explique Nina Berman, rédactrice de la communauté Signal, dans un article de blog annonçant la fonctionnalité.

Pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas voir les Stories des autres utilisateurs ou en créer et les partager eux-mêmes, vous pouvez désactiver la fonction en allant dans Paramètres > Stories > Désactiver les Stories. Signal n’informera pas non plus ses contacts ou amis que vous avez choisi de ne pas regarder leurs Stories.