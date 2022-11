Une image live du vivo X90 Pro+ fait surface avant son lancement

Vivo est sur le point de dévoiler son prochain lot de flagships, la série Vivo X90. Et, la société chinoise est censée être l’une des premières à utiliser la plateforme Dimensity 9200 de MediaTek tout juste annoncée dans ses smartphones.

Le lancement devrait avoir lieu dans les semaines à venir, mais maintenant, grâce à la source Digital Chat Station, nous avons une photo du modèle haut de gamme — le Vivo X90 Pro+ avec quelques caractéristiques et spécifications intéressantes.

La publication montre une image de la vie réelle du Vivo X90 Pro+ en couleur rouge vif. L’une des caractéristiques les plus intéressantes est le module de caméra décalé, qui est circulaire et loge ce qui ressemble à quatre caméras distinctes. Le flash LED et l’identification Zeiss se trouvent sur le côté droit de la bosse de la caméra.

vivo X90 Pro+

Snapdragon 8Gen2 + IMX989 + Max 100x zoom pic.twitter.com/MBl0BsrWYh —Ice universe (@UniverseIce) November 8, 2022

Un autre détail très intéressant est la bande métallique qui traverse le milieu du smartphone, lui donnant un aspect presque « pliable ». Il semble que Vivo ait pris quelques inspirations de la gamme Pixel de Google, car le châssis semble se fondre avec ladite bande et faire le tour de l’appareil.

En ce qui concerne les caméras, il semble qu’il y ait une caméra téléobjectif périscope, et trois du type plutôt « standard », bien que les spécifications exactes de celles-ci soient un sujet de spéculations — certains croient que le smartphone sera doté de la caméra Sony IMX989 de 50 mégapixels de 1 pouce sous l’objectif de la caméra principale.

vivo a récemment détaillé les améliorations apportées à la caméra de la série X90. La société a déclaré que la capacité photosensible du smartphone sera 77 % supérieure à celle du Samsung ISOCELL GNV de 1/1,3 pouce, et que la taille du capteur sera de 1 pouce. Il a également déclaré que le smartphone sera livré avec un système de portrait Super-sensing, et vivo et Zeiss ont construit un nouvel objectif portrait de 50 mm.

Focus sur la photo

En termes de téléobjectif, le flagship de nouvelle génération de vivo disposera de lentilles avec un zoom de plus de 5x, augmentant la résolution de prise de vue jusqu’à 64 %. Le nouveau « Sky Night View System » utilise un algorithme AI auto-développé et un capteur d’objectif amélioré pour augmenter la sensibilité de l’image de 100 % et prend en charge l’ISO jusqu’à 102 400, ce qui permet des expositions prolongées sans trépieds ou stabilisateurs. Et, avec des appareils portatifs, les utilisateurs peuvent désormais capturer des ciels étoilés.

Parmi les spécifications annoncées, on trouve un SoC MediaTek Dimensity 9200 (ou Snapdragon 8 Gen 2), 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage.