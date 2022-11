Oups ! Twitter pourrait déjà demander à certains employés licenciés de revenir

Après avoir licencié près de la moitié de ses effectifs de manière plutôt discutable la semaine dernière, Twitter, demanderait maintenant à certains d’entre eux de revenir. Selon un rapport de Bloomberg, Twitter tend la main aux employés, dont certains auraient été licenciés par erreur. Pour rappel, Twitter a également fermé des projets actifs et même des départements entiers dans une vague de licenciement il y a quelques jours.

Au sujet des licenciements, le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, a écrit que « malheureusement, il n’y a pas le choix lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour ». Le processus a commencé de manière plutôt abrupte avec un e-mail non signé mentionnant aux employés d’attendre des nouvelles sur leur statut d’emploi par un e-mail le vendredi, et qu’ils devraient rentrer chez eux s’ils étaient déjà en route pour le bureau.

Citant de multiples sources internes, le rapport mentionne que « d’autres ont été licenciés avant que la direction ne réalise que leur travail et leur expérience pouvaient être nécessaires pour construire les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk ».

Peu après le début des licenciements — qui se sont depuis transformés en procès de travail — de multiples experts et même d’anciens employés de Twitter ont tweeté que Musk se débarrassait à tort de talents qui étaient essentiels pour certains systèmes centraux de Twitter.

Le journaliste technique Casey Newton a mis la main sur de prétendus messages Slack internes à Twitter, qui suggèrent que les responsables tentent de contacter certains des employés licenciés, en leur demandant s’ils seraient intéressés par un retour, ou si l’un de leurs anciens collègues serait disposé à réintégrer l’entreprise. Apparemment, les responsables chargés de faire revenir les employés licenciés avaient jusqu’à dimanche pour dresser une liste des personnes intéressées par un retour.

Qui veut réellement revenir ?

Mais, il est raisonnable de penser que beaucoup ne seront pas enthousiastes à l’idée de revenir. Sous la direction de Musk, les équipes travailleraient à un rythme effréné pour livrer les produits, et des avantages comme les repos mensuels payés ont déjà été annulés. Le style de leadership mercuriel de Musk a créé un changement de culture chez Twitter qui pourrait constituer un autre facteur de dissuasion. Toutefois, ce ne sont pas les seuls obstacles.

Avant même que les licenciements ne commencent, des employés de Twitter inquiets de leur avenir incertain ont quitté l’entreprise et ont été happés par des entreprises comme Meta et Google. Le Wall Street Journal rapporte aujourd’hui que des entreprises financées par du capital-risque sont en train de recruter d’anciens employés de Twitter dans les services d’ingénierie, de développement de l’intelligence artificielle et d’assistance à la clientèle. Il est intéressant de noter qu’au cours des derniers jours, Twitter a publié de nombreuses offres d’emploi sur LinkedIn dans les bureaux de l’entreprise à San Francisco et ailleurs. Les opportunités vont des chefs de service et des chefs de produit aux experts en marketing publicitaire et aux designers UX, entre autres.