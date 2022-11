Comment créer et partager des liens d’appels audio/vidéo sur WhatsApp ?

Avec une base de plus de 2 milliards d’utilisateurs, WhatsApp est déjà le service d’appel audio et vidéo de référence pour de nombreux utilisateurs dans le monde. Et maintenant, la société de messagerie appartenant à Meta prépare plus de fonctionnalités collaboratives avant la sortie de la très attendue Communautés.

Le dernier ajout s’appelle WhatsApp Liens d’appel, et il vise à s’attaquer aux applications de vidéoconférence comme Google Meet ou Zoom. Vous pouvez désormais créer des liens d’appel vidéo et audio dans WhatsApp et les partager avec d’autres personnes. Toute personne possédant un compte WhatsApp pourra alors se joindre à l’appel en utilisant le lien à tout moment, ce qui facilitera le lancement et la participation aux conférences téléphoniques.

Maintenant, si vous êtes intrigué par l’option « Créer un lien d’appel » dans WhatsApp, voici comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à son plein potentiel.

Comme l’explique WhatsApp sur sa page d’assistance, les liens d’appel sont des URL uniques avec des identifiants de 22 caractères qui vous aident à vous connecter facilement avec d’autres personnes sur l’application de messagerie. Ces liens sont faciles à générer, ont une longue validité et peuvent être réutilisés, comme vous l’apprendrez dans la suite de cet article.

Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser les liens d’appel WhatsApp

Avant d’aller de l’avant et de créer des liens d’appel WhatsApp pour les partager avec vos amis et votre famille, vous devez savoir deux ou trois choses sur cette nouvelle fonctionnalité. Voici les conditions préalables à l’utilisation de cette fonctionnalité :

Les liens d’appel ne sont pris en charge que sur Android et iOS pour le moment

Les liens d’appel WhatsApp ont une validité de 90 jours et expirent s’ils ne sont pas utilisés pendant cette période. Cela signifie deux choses : premièrement, vous pouvez réutiliser les liens pour vous connecter avec vos amis à une date ultérieure, et deuxièmement, vous ne pouvez pas supprimer les liens manuellement

Si les utilisateurs ne peuvent pas supprimer ces liens, WhatsApp peut les révoquer pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Cependant, n’oubliez pas que ces appels vidéo et audio restent chiffrés de bout en bout

Toute personne ayant le lien peut se joindre à l’appel, donc ne le partagez qu’avec des personnes de confiance. Les utilisateurs bloqués ne peuvent pas participer à l’appel. Cependant, si vous ne faites pas attention, cela pourrait se transformer en un cauchemar pour votre vie privée

Créer des liens d’appel WhatsApp (Android et iOS)

Tout d’abord, ouvrez WhatsApp et allez dans l’onglet « Appels » sur votre iPhone ou votre téléphone Android. Ici, vous trouverez la nouvelle option « Créer un lien d’appel » en haut Lorsque vous appuyez sur l’option « Créer un lien d’appel », l’application génère automatiquement un nouveau lien d’appel vidéo par défaut. Vous pouvez toutefois sélectionner le « type d’appel » (vidéo ou vocal) dans l’option située sous le lien Une fois que vous avez créé un lien d’appel WhatsApp, vous avez trois options pour le partager avec vos amis ou votre famille. Vous pouvez simplement partager le lien avec un contact dans WhatsApp, copier le lien ou appuyer sur l’option « Partager le lien » pour l’envoyer par e-mail, Instagram ou d’autres plateformes

Comment utiliser le lien d’appel WhatsApp pour participer à des réunions

Une fois que vous avez partagé un lien d’appel vidéo ou audio, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur ce lien pour rejoindre l’appel sur WhatsApp. Si vous avez partagé le lien via WhatsApp, les utilisateurs verront même un bouton « Rejoindre l’appel » sous le lien dans la conversation. En appuyant sur ce bouton, vous accéderez à l’écran d’appel, où vous pourrez appuyer sur « Rejoindre » pour participer à l’appel. Oui, c’est aussi simple que cela.

Comme les liens d’appel ont une validité de 90 jours, vous pouvez les réutiliser pour vous connecter avec vos amis ou votre famille à une date ultérieure. Voici comment réutiliser des liens d’appel existants :

Ouvrez WhatsApp et allez dans l’onglet Appels Ensuite, dans le journal des appels, recherchez les contacts ayant une icône de lien sous leur nom Maintenant, cliquez sur le nom du contact pour accéder au lien d’appel existant. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton « Rejoindre » pour utiliser immédiatement le lien et inviter de nouveaux participants.

Les liens d’appel WhatsApp fonctionnent-ils sur le bureau/le Web ?

Les applications de vidéoconférence populaires comme Zoom et Google Meet permettent aux utilisateurs de se joindre aux appels depuis n’importe quelle plateforme, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur de bureau, d’un site Web ou même d’un téléviseur connecté. Cependant, les liens d’appel WhatsApp ont une énorme limitation pour le moment.

Lorsque vous cliquez pour rejoindre un appel vidéo ou audio sur votre bureau Windows ou Mac en utilisant un lien d’appel, vous voyez le lien ouvrir une fenêtre d’erreur dans votre navigateur. « Les liens des appels WhatsApp ne sont actuellement pas pris en charge sur ordinateur », peut-on lire dans l’erreur. Elle est accompagnée du QR code du lien d’appel, que vous pouvez scanner à l’aide d’une application de scanner de QR codes sur votre smartphone, pour faire partie de la réunion.

Pour l’instant, il n’est pas possible de se joindre à des appels audio ou vidéo en utilisant les liens d’appel sur votre ordinateur de bureau ou votre navigateur Web. Nous nous attendons à ce que l’application de messagerie appartenant à Meta ajoute un support de bureau dans les semaines à venir.

Les liens d’appel WhatsApp sont utiles, mais limités pour le moment !

C’est à peu près tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle fonctionnalité de lien d’appel dans WhatsApp. Bien que cette fonctionnalité donne à Meta l’arsenal nécessaire pour affronter Zoom et d’autres applications de vidéoconférence, je pense qu’elle aura un usage plus personnel dans nos vies. Vous pourrez désormais programmer des appels amicaux et familiaux à l’avance au lieu d’essayer d’inviter tout le monde au dernier moment.

Les liens d’appel WhatsApp sont un ajout utile, mais la fonctionnalité est actuellement à moitié conçue. Deux choses que j’aimerais voir la société ajouter sont : la possibilité de définir l’heure de la réunion et d’envoyer des rappels pour la réunion dans WhatsApp.