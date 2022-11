Comment trouver vos followers Twitter sur Mastodon ?

Twitter est désormais une entreprise d’Elon Musk, et tout le monde n’est pas fan de l’attitude cavalière que le nouveau PDG a adoptée à l’égard de la modération du contenu et de la manière impitoyable dont les employés ont été licenciés.

Naturellement, un exode des utilisateurs est en train de se produire et le plus grand gagnant est Mastodon, une alternative open source et sans publicité à Twitter qui n’est « pas à vendre » et adopte une approche décentralisée des réseaux sociaux. Mastodon s’adresse aux utilisateurs de réseaux sociaux avertis et promet un plus haut degré de contrôle de la communauté sans la toxicité caractéristique de Twitter. Vous pouvez créer votre propre communauté de personnes partageant les mêmes idées et dicter le fonctionnement de la modération.

Mais le plus gros problème pour l’instant est de trouver votre communauté Twitter sur Mastodon. Malheureusement, il n’existe pas de moyen direct de trouver vos amis et abonnés Twitter sur Mastodon.

Néanmoins, il existe quelques méthodes alternatives. Vous pouvez essayer de trouver de nouveaux convertis à Mastodon directement sur Twitter. Dans le champ de recherche, tapez « Mastodon », puis appuyez sur la case « Filtres de recherche » qui indique « Personnes que vous suivez », comme le montre l’image ci-dessus. Vous verrez alors apparaître les tweets mentionnant Mastodon de toutes les personnes que vous suivez.

Si vous avez de la chance, ces personnes ont soit tweeté un lien vers leur profil Mastodon, soit ajouté le lien à leur profil Twitter. J’ai trouvé quelques personnes de cette façon sur Mastodon. Le processus est aléatoire et demande un certain effort, mais si vous avez vraiment décidé de quitter Twitter, pourquoi ne pas faire quelques efforts pour trouver un meilleur refuge social ?

Twitodon & Fedifinder

Il existe également quelques options tierces comme Twitodon. Son utilisation est assez simple, mais elle repose sur la probabilité que vos amis et abonnés aient déjà utilisé le service pour que vous les trouviez. Rendez-vous sur le site Web de Twitodon et connectez-vous d’abord à votre compte Twitter, puis à votre compte Mastodon. Cette opération a pour but de relier les deux comptes, sans sauvegarder les mots de passe. Twitodon va alors analyser toute votre liste d’« abonnés » Twitter et dresser une liste de tous les contacts Twitter qui ont lié leur profil à un compte Mastodon.

Cette liste est mise à disposition sous forme de fichier CSV que vous pouvez télécharger. Maintenant, allez dans vos paramètres d’importation Mastodon (Préférences > Importation et exportation > Importation), appuyez sur le bouton Parcourir, et choisissez le fichier téléchargé.

Après avoir sélectionné le fichier à importer, cochez le cercle qui dit Fusionner et cliquez sur le bouton Télécharger. Votre serveur Mastodon peut prendre de quelques heures à plusieurs jours pour extraire une liste de tous vos amis Twitter que vous pouvez contacter sur Mastodon.

Si vous voulez tout faire sur le Web, quelques développeurs ont créé des options open source pour trouver vos connaissances Twitter qui ont migré vers Mastodon. Vous pouvez essayer Fedifinder, un service qui a besoin d’accéder à votre profil Twitter pour obtenir une liste de vos amis utilisateurs de Twitter qui ont également un compte Mastodon. Il parcourt votre timeline pour trouver des tweets, des listes et des collections afin de trouver des mentions de noms d’utilisateurs Mastodon ou des liens Fediverse.

Une fois que vous avez autorisé Fedifinder à analyser votre profil Twitter, il vous propose d’analyser vos listes d’abonnés et d’abonnements, et affiche une liste de noms d’utilisateurs Mastodon que vous pouvez trouver et avec lesquels vous pouvez vous connecter sur un serveur. En bas de la page, vous verrez l’option permettant de télécharger la liste des noms d’utilisateurs sous forme de fichier CSV, que vous pourrez ensuite importer avec la méthode décrite ci-dessus.