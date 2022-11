WhatsApp travaille à l’élaboration d’une application pour tablettes

Suite à la mise à jour de la semaine dernière, WhatsApp a déployé des Communautés, des sondages dans le chat et des appels vidéo à 32 personnes. Selon WABeta, la société travaille sur WhatsApp pour les tablettes et pour la version professionnelle, une bannière in-app s’affiche lors de l’ouverture de WhatsApp Business — un excellent moyen d’attirer de nouveaux clients !

Il semble que WhatsApp a l’intention de dévoiler « WhatsApp for Tablet » à un certain groupe de bêta-testeurs dans une future mise à jour de l’application. Comme vous pouvez le voir dans cette capture d’écran, WhatsApp a l’intention de lancer « WhatsApp for Tablet » à l’aide d’une toute nouvelle bannière in-app qui sera disponible dans une mise à jour ultérieure de l’application.

Cette bannière fera savoir aux gens qu’il existe une version de WhatsApp for Tablet qui est en phase de test bêta et qui peut être téléchargée sur le site Web de WhatsApp.

WhatsApp permet aux entreprises de se lier à Facebook et Instagram afin d’attirer de nouveaux clients. Comme certaines entreprises n’ont pas encore lié leurs comptes WhatsApp à Facebook et Instagram, l’entreprise pousse la bannière à certains bêta-testeurs.

Comme le montre cette capture d’écran ci-dessus, la nouvelle bannière WhatsApp Business in-app offre aux entreprises la possibilité de lier leurs comptes à Facebook ou Instagram pour trouver de nouveaux clients. Depuis l’année dernière, les entreprises peuvent faire de la publicité sur ces réseaux pour gagner de nouveaux abonnés, qui peuvent ensuite commencer une discussion WhatsApp avec l’entreprise. N’oubliez pas que WhatsApp permet aux entreprises de suivre leurs publicités.

En ce qui concerne la disponibilité des deux fonctionnalités ci-dessus, « WhatsApp for Tablet » est toujours en cours de développement, et il faudra probablement attendre un certain temps avant que les utilisateurs puissent y accéder. Et la nouvelle bannière in-app pour suggérer aux entreprises un moyen d’attirer de nouveaux clients est déployée pour les bêta-testeurs limités sur la bêta de WhatsApp pour Android 2.22.24.8 et la bêta de WhatsApp pour iOS 22.23.0.70 (Business).