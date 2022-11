Samsung s’attendrait à ce que Apple lance un iPad pliable en 2024

Si vous avez été déçu par les modestes mises à niveau trouvées sur l’iPad Pro (2022) récemment lancé, alors les sorties d’iPad de 2024 pourraient être ce que vous attendez, car cela pourrait être l’année où nous voyons le premier iPad pliable d’Apple.

C’est ce qu’affirme The Elec, qui affirme que lors d’une récente réunion avec les fournisseurs, Samsung a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’Apple lance ses premiers appareils pliables en 2024 — mais que ceux-ci seront initialement des tablettes ou des ordinateurs portables, plutôt que des smartphones. En effet, si vous attendez un iPhone Flip ou un iPhone Fold, vous ne devriez probablement pas en attendre un avant 2025 au plus tôt. Cependant, l’attente pour un iPad pliable pourrait être un peu plus courte.

Au cours de la même réunion, Samsung a apparemment affirmé qu’elle s’attendait à ce que le marché des appareils pliables connaisse une croissance de 80 % par an d’ici 2025 — ce qui pourrait, en partie, être dû à l’entrée prévue d’Apple sur ce marché.

Samsung a aussi apparemment détaillé certaines des améliorations qu’elle souhaite apporter aux futurs appareils pliables ; notamment les rendre plus durables, avoir un emplacement S Pen dédié sur ses propres appareils, réduire la proéminence du pli sur l’écran, améliorer les caméras, et rendre les appareils pliables généralement plus fins et plus légers.

Fait intéressant, The Elec affirme que Samsung voulait également des caméras plus haut de gamme sur le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais avait abandonné ce plan en raison de problèmes de poids et d’épaisseur.

Le matériel de la caméra sur le Galaxy Z Fold 4 est l’une des principales limitations du smartphone — en particulier par rapport au Galaxy S22 Ultra, plus abordable. Donc, si la société peut améliorer les caméras à l’avenir, alors ses smartphones pliables pourraient devenir d’autant plus tentants, et il semble que l’amélioration des caméras soit une priorité pour la société.

Pour l’iPhone pliable il faudra attende

L’affirmation de Samsung selon laquelle nous pourrions voir un iPad pliable en 2024 peut sembler familière, car nous avons récemment entendu exactement la même affirmation de la part du cabinet d’analystes CCS Insight.

Il est possible que Samsung ne fasse que répéter la même affirmation, mais étant donné que Samsung fournit des composants à Apple, la société a probablement aussi des informations privilégiées sur la question, et pourrait bien être arrivée à la même conclusion, séparément.

Avec deux sources qui pointent maintenant vers 2024, il semble assez probable que ce soit vraiment la date à laquelle nous verrons le premier iPad pliable — mais les deux sources sont également d’accord sur le fait qu’un iPhone pliable est plus éloigné.