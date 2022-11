Microsoft a maintenant officiellement lancé SQL Server 2022

Microsoft vient de lancer officiellement la dernière version de son logiciel de base de données maison. Le point central de la version SQL Server 2022 est bien entendu l’optimisation pour la plateforme cloud du groupe, Azure.

Le géant technologique affirme qu’il s’agit de la version de SQL Server la plus “compatible avec Azure” depuis que le logiciel a été dévoilé pour la première fois en 1989, et qu’il s’agit également de la première mise à jour importante du logiciel en trois ans.

Avec des connexions à Azure Synapse Link pour des analyses en temps réel depuis la base de données, Azure Purview pour la gouvernance des données et la reprise après sinistre à l’aide d’Azure SQL Managed Instance, cette version est à bien des égards l’aboutissement du travail de fond sur les connexions au cloud que l’équipe de développement a commencé il y a quelques années.

“Dès le début, la vision pour SQL Server était vraiment de rendre les bases de données beaucoup plus simples – car elles étaient très complexes ? Et je pense que c’était, à bien des égards, l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons pu poursuivre le développement pendant si longtemps“, a déclaré Rohan Kumar, responsable de l’équipe Azure Data chez Microsoft. “L’une des choses les plus importantes qui me viennent à l’esprit concernant SQL Server 2022, c’est que nous l’avons complètement intégré dans le cloud avec Azure“.

Toutefois, Kumar a également souligné que les développeurs adoptent toujours une approche hybride. En effet, ils sont tout à fait conscients que les clients découvrent le cloud à des vitesses différentes et que certains n’en changeront probablement jamais. Car il y a finalement de bonnes raisons de ne pas confier certaines données à une autre entreprise et de les conserver sur sa propre infrastructure. Cela reste possible, même si les nouveautés tournent principalement autour de l’intégration d’Azure.

Une nouvelle fonctionnalité très utile

L’une des nouvelles fonctionnalités clés est la nouvelle fonction de reprise après sinistre, qui reflète l’approche hybride des deux variantes : les clients peuvent répliquer leurs données dans une instance SQL gérée sur Azure et l’utiliser comme sauvegarde pour leur serveur SQL principal sur site. Si le serveur principal tombe en panne, le système de redondance dans le cloud peut prendre le relais en très peu de temps.

Pour les entreprises qui ont de toute façon une configuration hybride, la prise en charge du service de gouvernance des données de Purview permet désormais de définir des politiques, que les données soient stockées dans SQL Server dans le cloud ou sur site. En outre, selon les informations fournies, les développeurs ont bien entendu également travaillé sur les performances générales, la stabilité et la sécurité de la base de données. La nouvelle version de SQL Server est désormais disponible de manière générale, y compris les éditions gratuites Developer et Express.

Les utilisateurs peuvent laisser leurs commentaires sur le nouveau logiciel en se rendant sur le portail de commentaires SQL Server de Microsoft. Ils peuvent également approfondir leurs connaissances grâce au module SQL Server 2022 de Microsoft Learn et à l’atelier SQL Server 2022.