Un nouveau brevet indique que la recharge sans fil inversée pourrait enfin arriver sur l’iPhone

Le mois de septembre est enfin derrière nous, ce qui signifie que toute l’agitation autour des produits Apple commence à retomber. À première vue, la gamme d’iPhone 14 a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les utilisateurs du monde entier, même si elle n’était pas révolutionnaire en soi. En un sens, 2022 a été une année de perfectionnement pour l’iPhone.

La plupart des innovations (si l’on considère qu’une nouvelle découpe est une innovation) ont été apportées par l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, mais même les smartphones haut de gamme d’Apple n’ont pas été particulièrement révolutionnaires cette année.

Au-delà de la Dynamic Island, d’une puce légèrement plus rapide et de la mise en œuvre de quelques petites fonctionnalités (comme un Always On Display), il y avait peu de mises à niveau notables. L’année dernière, les utilisateurs ont eu droit à une augmentation du taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui, à lui seul, a fait que l’iPhone 13 Pro valait la peine d’être mis à niveau.

Dans la plupart des cas, cela aurait été parfait — l’iPhone 14 Pro est un excellent smartphone en l’état. Cependant, à un prix très élevé, il y a quelques omissions qui sont inexcusables en 2022 — le cas en particulier, la recharge sans fil inversée.

Cette fonctionnalité est loin d’être nouvelle. Elle est disponible sur de nombreux smartphones Android, dont certains sont beaucoup moins chers que l’iPhone 14 Pro. Il n’y a que peu ou pas d’excuse (sauf complaisance) pour qu’Apple n’ait pas mis en œuvre la recharge sans-fil inversée pendant si longtemps.

Ce ne sera pas disponible pour l’iPhone 15

Heureusement, il semble que les ingénieurs d’Apple aient réussi à obtenir un brevet pour la recharge sans fil inversée de l’iPhone. Cette information a d’abord été mise en avant par Patently Apple dans un article dédié.

Avec un peu de chance, cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que cette fonctionnalité fasse ses débuts sur l’iPhone dans les deux prochaines années. Il n’y a pas d’urgence — nous pouvons attendre.