WhatsApp commence à déployer des Communautés pour gérer facilement les discussions de groupe

En avril dernier, WhatsApp a introduit les Communautés pour que les gens puissent avoir plusieurs sous-groupes et les gérer facilement en un seul endroit. La fonctionnalité, après avoir été testée pendant un certain temps, a maintenant officiellement commencé à être déployée dans le monde entier.

WhatsApp a révélé que les Communautés ont commencé à être déployées dans le monde entier et devraient atteindre tous les utilisateurs d’Android et d’iOS dans les mois à venir. Il y aura une section dédiée aux communautés sur l’application WhatsApp pour accéder à toutes les discussions de groupe. Sur Android, elle sera placée en haut, tandis que sur iOS, l’option sera placée en bas.

Les Communautés permettront aux gens d’avoir plusieurs groupes d’intérêts communs et de les rassembler en un seul endroit créé dans une « structure qui leur convient ». Cela fonctionnera spécifiquement pour les groupes scolaires, les groupes de bureau, et bien plus encore.

Les utilisateurs pourront facilement passer d’un sous-groupe à l’autre au sein d’une même communauté et envoyer des messages à tous les groupes en même temps. Les administrateurs peuvent diffuser des messages à tous les groupes d’une communauté et peuvent même exclure certaines personnes.

Plus important encore, les Communautés WhatsApp sont chiffrées de bout en bout, tout comme les autres discussions et même les statuts sur la plateforme de messagerie de Meta. C’est également analogue aux groupes Facebook et même à Slack, sauf que la version de WhatsApp est basée sur les numéros de téléphone et offre une meilleure sécurité. Selon WhatsApp, les groupes existants peuvent se réunir et former une communauté où tout peut être fait à partir de zéro. De plus, les gens recevront une invitation pour y entrer.

32 personnes pour un appel vidéo de groupe

De plus, l’application permet désormais d’ajouter jusqu’à 32 personnes à un appel vidéo de groupe et de créer des sondages au sein du groupe, ce qui était testé auparavant. Les groupes WhatsApp pourront désormais contenir jusqu’à 1 024 membres, ce qui était également en test jusqu’au mois dernier. Ces fonctionnalités sont également destinées aux communautés.

En outre, d’autres fonctionnalités comme les réactions aux emojis, la possibilité de partager des fichiers volumineux et le pouvoir de l’administrateur de supprimer des messages pour les autres seront également disponibles pour les Communautés WhatsApp.