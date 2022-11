Le PlayStation VR2 arrive en février et coûte plus cher qu’un PS5

Après des mois d’attente, Sony vient d’annoncer qu’il lancera son casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 de nouvelle génération le 22 février, et qu’il coûtera plus cher qu’une PlayStation 5. Le PS VR2, nouveau et amélioré, coûtera 600 euros aux joueurs.

Exactement un an après que la société a officiellement dévoilé le casque, son nouveau PlayStation VR2, ses contrôleurs Sense et son casque stéréo seront mis en vente. Sony a également confirmé que le casque coûterait 599,99 euros en Europe. La société proposera également une station de recharge optionnelle pour les contrôleurs Sense au prix de 60 euros.

Honnêtement, le prix est beaucoup plus élevé que ce à quoi nous nous attendions, surtout si l’on considère qu’il coûte plus cher que la Playstation 5 elle-même, qui est ce dont les joueurs ont besoin pour utiliser le PS VR2 en premier lieu. Cela dit, étant donné le prix demandé de 1500 euros pour le nouveau Meta Quest Pro, ce n’est pas surprenant.

Cependant, le PS VR2 est une mise à niveau majeure par rapport à l’original et promet une expérience nettement meilleure. Le nouveau VR2 est équipé d’un écran OLED amélioré avec un champ de vision de 110 degrés, une prise en charge 4K HDR et des fréquences d’images super fluides de 120 Hz pour garantir une expérience de jeu optimale.

Un autre aspect important du VR2 est constitué par les quatre caméras intégrées qui peuvent lire votre environnement. Ainsi, les joueurs n’ont pas besoin de caméras externes pour suivre les mouvements du corps. Il prend également en charge l’eye-tracking, sans oublier une installation et une configuration à cordon unique, de sorte que les acheteurs peuvent s’installer et jouer plus rapidement que sur le PSVR original.

11 nouveaux titres PS VR2

Lors de l’annonce, Sony a également révélé 11 nouveaux titres PS VR2 prometteurs qui sont en cours de développement. Alors que nous attendons déjà No Man’s Sky, Resident Evil 8, Horizon Call of the Mountain, et bien d’autres, Sony a également confirmé Switchback VR, Crossfire, World Aftermath Collection, et Pistol Whip VR, pour n’en citer que quelques-uns.

Le tout nouveau PlayStation VR2 sera disponible en précommande à partir du 15 novembre et, là encore, il sortira le 22 février. Les acheteurs pourront également choisir parmi des bundles comme le bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain pour 50 dollars de plus.