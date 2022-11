Google Lens facilite désormais la recherche d’images sur Google Recherche

Google essaie de pousser Google Lens et, par conséquent, l’a maintenant intégré à la page d’accueil de Google pour faciliter les recherches visuelles. La fonctionnalité fait déjà partie de Google Photos et de Chrome, tant sur le mobile que sur le bureau.

L’option Google Lens se trouve désormais à côté de l’option de recherche vocale sur Google.com. L’annonce a été faite par Rajan Patel, vice-président de l’ingénierie de Google pour la recherche. Ce changement semble important pour Google Recherche, qui « ne change pas souvent ».

The google homepage doesn’t change often, but today it did. We’re always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK

— Rajan Patel (@rajanpatel) November 1, 2022