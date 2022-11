Les nouveaux badges de vérification de Twitter ne sont plus qu’une question de jours

Le projet controversé d’Elon Musk de faire payer aux comptes vérifiés une somme de 8 dollars par mois pour conserver le badge vérifié pourrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine. Le nouveau PDG de Twitter aurait initialement lancé l’idée de faire payer 20 dollars par mois pour un abonnement obligatoire à Twitter Blue, qui sera nécessaire pour conserver la coche bleue vérifiée, et qui offrira également un tas d’autres fonctionnalités exclusives telles qu’un dossier de signets dédié et un mode lecteur.

L’idée derrière l’obligation d’un abonnement à Twitter Blue est évidemment d’augmenter les revenus et de réduire la dépendance de Twitter vis-à-vis des publicités, selon Musk. Cependant, ce serait la première fois que les comptes vérifiés devront payer pour conserver la coche bleue, qui a été utilisée comme un système de confiance sur la plateforme, séparant les sources fiables des comptes suspects.

Jusqu’à présent, le badge a permis aux utilisateurs de vérifier les informations publiées par des sources dignes de confiance comme les journalistes, les fonctionnaires, les organismes de santé, les militants et les institutions gouvernementales. Cependant, Musk considère la vérification soutenue par Twitter Blue comme un outil permettant d’éliminer les comptes de bots et de trolls qui le contrarient fortement. En outre, Musk a accéléré le développement des produits chez Twitter à un rythme si effréné que certains employés dormiraient au bureau pour respecter les délais. Le déploiement du nouveau niveau Twitter Blue, plus onéreux, semble être l’un d’entre eux, puisqu’il pourrait arriver la semaine prochaine.

Selon un rapport de Bloomberg qui cite des sources internes, Twitter pourrait commencer à faire payer les comptes vérifiés lundi prochain. Les comptes bénéficieront d’une période de grâce — qui durerait 90 jours — avant de devoir payer 8 dollars par mois. Twitter travaillerait également sur un plan annuel, qui coûterait 99 dollars par an. En tant que tel, il ne s’agirait pas d’une réduction, ce qui rend le chiffre suspect.

Le journaliste de Bloomberg Kurt Wagner a également partagé des captures d’écran montrant la différence entre les comptes vérifiés qui ont payé ou non l’abonnement à Twitter Blue. Le seul changement sera, semble-t-il, l’apparition d’une étiquette « Compte officiel » juste en dessous du nom d’utilisateur sur la page de profil. Les comptes vérifiés qui n’auront pas payé l’abonnement perdront le privilège de la coche bleue.

A possible sneak peek of what the new verification badge might look like? Left is how it looks on the public Twitter app (blue check only). Right is how it looks like on Twitter’s internal app (“official account”) https://t.co/2BL26DxgiP pic.twitter.com/2JXEUczXJl

— Kurt Wagner (@KurtWagner8) November 3, 2022