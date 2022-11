Voici le Huawei Pocket S, un nouveau smartphone pliable à clapet

Les appareils dotés de nouvelles technologies ont tendance à avoir des prix très élevés au moment de leur lancement. Mais au fil du temps, lorsque ces technologies deviennent plus courantes, les prix ont tendance à baisser et vous commencez à voir des gadgets plus abordables avec des caractéristiques analogues. C’est ce qui s’est passé avec les téléviseurs 4K, les smartphones dotés d’écrans AMOLED et de taux de rafraîchissement élevés, et les systèmes de sécurité biométriques tels que les capteurs d’empreintes digitales.

Maintenant, cela commence à se produire avec des smartphones dotés d’écrans pliables.

Huawei a présenté le P50 Pocket, le premier smartphone à clapet pliable de la société, en décembre dernier. Hier, Huawei a présenté le Pocket S, un modèle moins cher en Chine. À première vue, le nouveau smartphone ressemble beaucoup au P50 Pocket. Tous deux sont équipés d’écrans OLED pliables de 6,9 pouces d’une résolution de 2 790 x 1 188 pixels, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, une modulation de largeur d’impulsion de 1440 Hz et des taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz.

Les écrans peuvent se plier en deux pour réduire l’encombrement des smartphones, ce qui permet de les glisser plus facilement dans une poche ou un sac à main. Et à l’arrière des smartphones, il y a des écrans OLED circulaires secondaires de 1 pouce avec une résolution de 340 x 340 pixels qui peuvent afficher des notifications, des widgets et des aperçus de la caméra, entre autres choses.

Le smartphone s’inspire de toutes les choses de la nature, intègre la mode haut de gamme, et a 6 couleurs qui comprennent Black, Frost Silver, Mint Green, Pink, Primrose Gold, et Ice Crystal Blue. Le verre dépoli utilisé dans le coloris Frost Silver est délicat et attire les traces de doigts. Les cinq autres couleurs ont un verre brillant pour former une texture céramique transparente, qui peut créer une sensation d’espace et de tridimensionnalité sous différentes lumières.

Il utilise une charnière à goutte d’eau en acier MIM, qui est plus résistante et stable. Après 400 000 tests de pliage, il a obtenu la première certification suisse de durabilité de smartphone mobile à écran pliable SGS au monde.

En plus d’une caméra principale de 40 mégapixels et d’un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels à l’arrière, le smartphone est doté d’un capteur multispectral à 10 canaux et offre une fonction macro de 2,5 cm. Le SoC Snapdragon 888 4G du P50 Pocket est remplacé par la puce Snapdragon 778 4G.

Spécifications

Voici les spécifications complètes :

Écran OLED de 6,9 pouces d’une résolution full HD+ (2 790 x 1 188 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, une gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, une gamme de couleurs DCI-P3, jusqu’à 1,07 milliard de couleurs

Qualcomm Snapdragon 778G 4G avec un GPU Adreno 642 L

8 Go de RAM avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage, un stockage extensible jusqu’à 256 Go avec une carte mémoire NM

HarmonyOS 3.0

Double SIM

Caméra principale de 40 mégapixels True-Chroma avec ouverture f/1,8, capteur photo ultra-large de 13 mégapixels avec une ouverture f/2,2, macro 2,5 cm, capteur multi-spectral 10 canaux

Caméra frontale de 10,7 mégapixels avec une ouverture f/2,2

Capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté

Port USB Type-C

Dimensions : 170 (87,3 lorsqu’il est plié) ×75,5 ×7,2 (15,2 lorsqu’il est plié) mm, poids : 190 g.

Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

Batterie d’une capacité de 4 000 mAh (typique) avec une charge rapide filaire HUAWEI SuperCharge de 40 W

Prix et disponibilité

Le prix du Huawei Pocket S est de 5988 yuans (environ 840 euros) pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 6488 yuans (environ 910 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go, et le modèle haut de gamme 8 Go + 512 Go coûte 7488 yuans (environ 1 050 euros). Il est disponible à la commande dès aujourd’hui et sera mis en vente en Chine à partir du 10 novembre. La version 512 Go sera disponible en décembre.

Il est trop tôt pour dire si le fait que nous commençons à voir des smartphones pliables dans cette gamme de prix signifie que la fonctionnalité arrivera bientôt sur les appareils de milieu de gamme. Mais cela semble certainement un peu plus probable qu’auparavant.