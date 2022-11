by

Samsung souhaite que le Galaxy Z Fold 5 soit doté d’un corps plus léger et d’un emplacement pour le S Pen

Si vous pensez que le Galaxy Z Fold 4 est génial (parce qu’il l’est) et que le Galaxy Z Flip 4 est plutôt bon dans son genre (ce qui est aussi vrai), il y a de fortes chances que vous aimiez ce que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 apporteront l’année prochaine.

Bien que le dernier rapport de TheElec en Corée, basé sur des sources internes familières avec les plans de développement de Samsung, ne mentionne pas de futurs appareils par leur nom, on peut supposer que le géant sud-coréen va s’efforcer d’intégrer un tas de technologies et de fonctionnalités qui pourraient changer la donne dans le Galaxy Z Fold 5 de 2023.

Après avoir retiré le Galaxy Note (très probablement pour de bon) et fait du S Pen un compagnon non optionnel du Galaxy S22 Ultra, Samsung a sans surprise l’intention d’ajouter un emplacement pour le stylet au design de ses appareils pliables les plus avancés… à terme.

Puisque le Galaxy Z Fold 4 était « initialement » censé inclure un emplacement dédié au S Pen (et, bien sûr, le stylet lui-même en standard), son successeur va probablement s’en doter. Le problème évident est que tout composant supplémentaire ou accessoire intégré est pratiquement garanti pour ajouter du poids à un appareil mobile ou du moins rendre incroyablement difficile de conserver (sans parler d’améliorer) la capacité de la batterie sans augmenter le poids total.

Ce qui est tout à fait possible, c’est de mettre « plus de modules de caméra haut de gamme » sur le Galaxy Z Fold 5 par rapport au système de triple caméra de 50 + 10 + 12 mégapixels à l’arrière du Z Fold 4, qui était à son tour une solide amélioration par rapport aux caméras arrière de 12 + 12 + 12 mégapixels du Z Fold 3.

Samsung veut conquérir les consommateurs

En parlant de la scène technologique grand public, il est intéressant de souligner que les appareils pliables représentent un microscopique 1 % du marché total des smartphones à l’heure actuelle, un chiffre qui devrait toutefois continuer à croître à un rythme inégalé au cours des prochaines années.

Avec les utilisateurs actuels montrant des niveaux de « satisfaction élevée » et de plus en plus de personnes cherchant à rejoindre ce nouveau marché, Samsung n’a qu’un seul rival à craindre dans sa mission de consolider une domination précoce écrasante du marché mondial, même si l’on s’attend à ce que le premier iPhone pliable n’arrive pas avant plusieurs années.