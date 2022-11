Elon Musk pourrait supprimer la moitié des effectifs de Twitter

La lettre appelle le nouveau propriétaire à maintenir les niveaux actuels de personnel et également à préserver les avantages du personnel, y compris la possibilité de travailler à distance. Au plus fort de la pandémie, Twitter a déclaré que certains membres du personnel pouvaient travailler à domicile « pour toujours » s’ils le souhaitaient. La lettre était signée « employés de Twitter », mais on ignore combien d’employés y ont apposé leur nom.

Les rapports publiés à la fin du mois dernier suggéraient que Musk pourrait licencier jusqu’à trois quarts des effectifs. Les perturbations imminentes ont incité certains employés à partager une lettre interne, qui décrit le plan de réduction des effectifs comme « irréfléchi ». Elle indique que des suppressions d’emplois importantes « nuiraient à la capacité de Twitter à servir la conversation publique », ajoutant : « une menace de cette ampleur est imprudente, elle sape la confiance de nos utilisateurs et de nos clients dans notre plateforme, et constitue un acte transparent d’intimidation des travailleurs. »