Google ajoute une fonction de suivi des colis à Gmail

Google a annoncé une mise à jour de Gmail qui permettra aux clients de suivre la livraison programmée d’un colis directement depuis leur boîte de réception, à temps pour la période des fêtes de fin d’année. La société indique que vous commencerez à voir « une vue simple et utile du suivi de vos colis et des informations de livraison directement dans votre boîte de réception » dans les prochaines semaines.

La fonction recherche les e-mails comportant un numéro de suivi, utilise ces informations pour déterminer quand la commande est susceptible d’arriver, puis marque l’e-mail dans votre boîte de réception. Auparavant, Google avait déployé à grande échelle une interface Gmail unifiée.

Si un e-mail ou une commande comporte un numéro de suivi, Gmail l’affiche directement dans la boîte de réception, juste en dessous de la ligne d’objet. Il peut s’agir de la date d’arrivée prévue en plus des mises à jour telles que « étiquette créée », « arrivée demain » et « livré aujourd’hui », qui sont représentées par une icône et apparaissent en vert.

Chaque fois que vous ouvrez l’e-mail, vous obtenez une carte récapitulative avec un aperçu de l’image, le nom du produit et les détails de l’expédition. Il comprendra également une chronologie de la progression de la commande avec des liens directs vers « Suivi du colis » et « Informations sur la commande ». Il sera très pratique de pouvoir passer d’un e-mail à l’autre et de voir sa carte s’afficher de manière cohérente.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire pour recevoir des informations sur le suivi des colis directement depuis leur boîte de réception ou dans leurs paramètres Gmail. Gmail recherchera alors les statuts des commandes à l’aide de vos numéros de suivi et les affichera dans votre boîte de réception. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en vous rendant dans vos paramètres Gmail.

Disponibilité

Cette mise à jour sera déployée dans les semaines à venir. Si les fonctionnalités fonctionnent avec « la plupart des principaux transporteurs américains », rien n’indique que ce sera également le cas en France. De plus, concernant Amazon, les e-mails de notification d’expédition ne contiennent pas d’informations de suivi et ne vous indiquent même pas quels produits ont été expédiés. Autrement dit, le format d’e-mail d’Amazon signifie que Gmail ne sera pas en mesure d’afficher les informations de suivi.

En annonçant cette fonctionnalité, Ilya Brown, VP Product Gmail, a déclaré :