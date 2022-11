Realme 10 : date de lancement mondial confirmée pour le 9 novembre

Realme a récemment confirmé qu’elle lancerait la série Realme 10 de nouvelle génération en novembre et maintenant nous avons une date officielle. La société a confirmé que le Realme 10 sera lancé mondialement le 9 novembre.

Le lancement se fera très probablement en ligne. La société affirme qu’il s’agira de “l’appareil Realme qui change la donne“.

COMING SOON – #realme10 Global Launch Event: 2pm (UTC+8), 9th Nov.

Il est également révélé que le Realme 10 sera alimenté par le chipset MediaTek Helio G99, qui est “un réel bond en avant” que le smartphone obtiendra. Le Realme 10 est également confirmé pour supporter jusqu’à 16 Go de RAM (8 Go + 8 Go de RAM dynamique), ce qui peut permettre aux gens d’exécuter jusqu’à 18 applications en arrière-plan en même temps.

Quant aux autres détails, il y a maintenant un microsite dédié sur le site Web de Realme Indonesia. Il révèle que le smartphone sera doté d’un écran Super AMOLED à 90 Hz, de caméras AI de 50 mégapixels, d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et de la surcouche Realme UI 3.o basée sur Android 12. Il arborera un design à bords plats avec deux grands boîtiers de caméra arrière a et un affichage à trous. Le Realme 10 est confirmé pour venir dans les couleurs Clash White et Rush Black.

Running 18 app at same time + a smooth user experience = #realme10's 8GB+8BG Dynamic RAM



Realme 10 5G, le Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+

Le Realme 10 5G, le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro+ devraient également être présentés. Cependant, nous ne savons pas si ceux-ci seront lancés aux côtés du Realme 10 standard. Les trois smartphones devraient être livrés avec un SoC MediaTek Dimensity 1080, un peu comme la récente série Redmi Note 12, des caméras de 50 mégapixels, un écran à 120 Hz, et plus encore.

Nous attendons toujours plus d’informations concernant les prochains smartphones Realme 10. Comme le lancement est dans quelques jours, nous pouvons nous attendre à ce que la société révèle plus de détails bientôt. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour.